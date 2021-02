Venerdì evento del G55 “Partanna – Città Eco-Easy". Ambiente e innovazione al centro del meeting

di: Francesca Caprarotta - del 2021-02-10

Venerdì 12 febbraio, si terrà l’evento “Partanna – Città Eco-Easy” promosso dal coworking fablab del comune di Partanna G55 alle ore 18.30 online. A moderare l’evento la giornalista Jana Cardinale che aprirà i lavori. Interverrà il sindaco Nicola Catania, seguito dall’Assessore Regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità Alberto Pierobon.

I lavori prevedono un escursus sull’andamento della raccolta differenziata a Partanna 2013 ad oggi, su cui relazionerà l’assessore al bilancio e ai tributi Antonino Zinnanti.

Successivamente, prenderà parola l’assessore per i servizi al cittadino Nicolò La Rosa che interverrà sulla recente introduzione del compostaggio domestico sul territorio partannese, con l’impiego di compostiere o a terra di cui vi avevamo parlato in questo articolo

L’occasione sarà colta anche dall’assessore ai servizi sociali Noemi Maggio per lanciare il concorso “I care – Balcone fiorito” e dall’assessore al turismo Angelo Bulgarello, che a sua volta lancerà il concorso “Adottiamo un’aiuola”.

Data l’emergenza sanitaria in atto, l’evento si terrà online e sarà il primo di una serie, che si collocano in un nuovo progetto del coworking fablab partannese, che in questo nuovo anno punta alla divulgazione con il progetto ‘G55 NEWS’ su ben 8 social network, sempre nell’ottica della cultura del miglioramento. E iniziare dall’ambiente, è sicuramente cruciale.

Il collegamento per partecipare all'evento sarà disponibile sulla pagina facebook della comunicazione istituzionale del comune.