CVetrano, tecnici a lavoro in via Chinnici dopo lo smottamento causato dalle forti piogge

di: Redazione - del 2021-02-10

Qualche tempo fa, avevamo parlato delle condizioni in cui versava la via Rocco Chinnici a Castelvetrano, in seguito alle forti piogge che hanno colpito la città nel mese di novembre ( clicca qui per leggere l'articolo ).

Oggi, sul posto sono giunti, la ditta che si occuperà dei lavori, i tecnici del Comune e l'Ing. Stefano Mistretta per accertare le cause dello smottamento.

Sono partiti i lavori preliminari, volti a capire se il problema è riconducibile alla rete fogniaria che si trova in discesa, arriva al ponte e continua per la via Errante Vecchia.

L'importo dei lavori è pari a € 23.631,93 oltre IVA.