L'Ecomostro di Selinunte, l'emendamento "Dattolo" e non solo. Domani diretta da Marinella su Cnews.it

di: Redazione - del 2021-02-10

L'ecomostro di Selinunte (nella disponibilità dell'Agenzia del Demanio), vincoli paesaggistici, "l’emendamento Dattolo" e prospettive del centro storico di Castelvetrano.

Ne parleremo domani con l'Ing. Pietro Di Gregorio (responsabile del presidio di Castelvetrano di Italia Nostra) alle 9,30 in diretta su Castelvetranonews.it.

Discuteremo della sentenza del Tar che annulla la concessione edilizia concessa per la costruzione dell'Ecomostro in quanto si trova in un terreno che rientra nel centro storico di Marinella di Selinunte e, ai sensi dell'art 55 legge regionale 71/8, il Comune di Castelvetrano prima di rilasciarla avrebbe dovuto chiedere il nulla osta della Soprintendenza dei Beni Culturali.

Proprio Italia Nostra, durante un incontro con il Sindaco Alfano, ha fatto presente anche la necessità di eliminare il cd. emendamento "Dattolo" previsto a livello comunale negli anni passati ed in virtù del quale l’area che ospita un edificio storico, a seguito di un crollo spontaneo (es. per agenti atmosferici), diventerebbe un’area edificabile con la conseguenza che il proprietario potrebbe costruire ex novo prescindendo dall’interesse storico che vi era in capo all’edificio crollato e dal coinvolgimento della Soprintendenza.

Di conseguenza nei proprietari non vi sarebbe alcun interesse a ristrutturare, mentre potrebbe essere più conveniente aspettare, invece, il crollo dovuto agli agenti atmosferici che finirebbe per far diventare edificabile l’area.