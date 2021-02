Atto vandalico ai danni dell'Ispettore Capo Baldassare Calamia della Polizia Municipale di Campobello di Mazara

di: Redazione - del 2021-02-11

Apprendiamo dal Comandante della Polizia Municipale di Campobello di Mazara, Giuliano Panierino, di un atto vandalico che è stato perpetrato, da ignoti, ai danni del'autovettura di proprietà dell'Ispettore Capo Baldassare Calamia la sera dello scorso 9 febbraio.

L'Ispettore Capo Calamia, dopo aver finito il proprio turno di lavoro, accingendosi a ritornare a casa,intono alle 20, si è accorto che, ignoti, hanno rigato la sua autovettura su tutta la fiancata destra, autovettura che aveva lasciato in sosta alle ore 14 circa, all'inizio del proprio turno di lavoro, in Via Palermo, strada che costeggia la Villa Comunale.

"Non posso fare altro che condannare aspramente il vile gesto che è stato perpetrato nei confronti di un collega che, durante la sua ventennale carriera nella Polizia Municipale, si è sempre contraddistinto per serietà, disponibilità, preparazione, abnegazione e assoluta professionalità, dimostrata quotidianamente nei compiti d'istituto che è stato chiamato ad assolvere, in special modo nel campo della polizia giudiziaria e dell'infortunistica stradale". Questo il primo commento a caldo del Comandante Giuliano Panierino.

"Il vile gesto nei confronti del collega Calamia è un affronto ed una chiara sfida che, vigliaccamente, ignoti hanno rivolto a lui e, simbolicamente, a tutti gli appartenenti alle forze di polizia locale e statali che ogni giorno, specie in questo particolare periodo, sono impegnati nell'affrontare il duro compito di vigilare affinché la pandemia da COVID-19 non si diffonda ulteriormente.

Il nostro, forse non tutti se ne rendono conto, è un compito molto delicato, che non è fatto solo di "repressione" ma anche di "prevenzione" e di ascolto della cittadinanza e degli utenti della strada che, giornalmente, ci rivolgono parecchie richieste d'aiuto.

Tutti noi, ed il collega Calamia in particolare, abbiamo sempre svolto tale compito con dedizione e professionalità e non sarà di certo un gesto del genere a farci desistere dal continuare ad essere, senza timore e senza paura, quello che siamo: un punto di riferimento per tutta la comunità!". Ha così concluso il Comandante Panierino.

Anche da parte nostra, va la più sincera solidarietà all'Ispettore Capo Baldassare Calamia, nella speranza che i colpevoli siano individuati e che questi spregevoli atti non accadano più in futuro.

Foto archivio.