Il Covid ha aumentato la povertà a CVetrano. Undari: “Tante le persone in difficoltà che aiutiamo. Grazie ai volontari, ma serve anche impegno politico”

di: Redazione - del 2021-02-09

Questa mattina il nostro Direttore ha incontrato Don Giuseppe Undari, in quanto responsabile della locale Caritas, per parlare di quanto il Covid abbia inciso sulle tasche delle famiglie castelvetranesi e non solo.

Questa la dichiarazione di Don Undari: ”Mi sono accorto, durante il primo mese di pandemia, che è venuta fuori la difficoltà di vivere la fede, non soltanto all’interno della Chiesa, ma la difficolta di vivere la fede facendosi carico dell’umano, quando la dignità dell’uomo viene meno, lì bisogna scendere in campo con le risorse che il Vangelo ci offre”.

Continua Don Undari: ”Prima della pandemia assistevamo circa 80 famiglie, adesso circa 140 per un totale di 350 persone. Quello che offriamo è davvero poco e bisogna fare una distinzione tra le famiglie italiane che grazie al reddito di cittadinanza riescono ad affrontare, seppur con dei limiti, le varie situazioni e gli extracomunitari, per i quali venendo meno le situazioni occasionali di lavoro nel mondo agricolo soffrono un po’ di più. Quello che facciamo con la Caritas è poco, due distribuzioni al mese non sono sufficienti.

Le Caritas parrocchiali di Castelvetrano attingono alla fondazione degli amici del banco alimentare, ma le derrate ricevute sono insufficienti e vanno integrate con le offerte dei fedeli. Inoltre sono diminuite anche le offerte raccolte durante le messe perché è diminuito il numero dei partecipanti alle celebrazioni”.

Continua don Giuseppe: ”Il volontariato è molto importante, ma da solo senza delle politiche mirate lascia il problema irrisolto. Sono le politiche che devono creare nuove possibilità di lavoro e sanare il problema alla radice.

Durante il lock down siamo stati invitati dal Sindaco ad un tavolo tecnico con l’Assessorato delle Politiche Sociali e abbiamo offerto un supporto in termini economici con il pagamento di alcune utenze grazie ai fondi messi a disposizione dalla Conferenza Episcopale Italiana. Mi aspetto di uscire al più presto da questa situazione, e che il governo sia nazionale che regionale possa sfruttare le risorse della Comunità Europea per creare nuove situazioni di sviluppo e crescita".

Poi conclude: ”Le tradizioni hanno bisogno di essere evangelizzate, il messaggio di Gesù è in grado di dare speranza. Le tradizioni devono avere la possibilità di dire qualcosa alle nuove generazioni, bisogna trovare un nuovo legame per veicolare il messaggio evangelico”.

Ringraziamo Don Giuseppe per quello che fa, con l’augurio che la città di Castelvetrano possa essere rinvigorita anche con la fede.