"Il Covid e l'isolamento per molti giovani cvetranesi che sta provocando non pochi disturbi". Ecco come nasce lo sportello psicologico

del 2021-02-11

Come vi avevamo anticipato , da lunedì 8 febbraio, per tutti coloro che frequentano l’I.C. Lombardo Radice-Pappalardo ci sarà un aiuto in più per affrontare e superare il disagio emotivo provocato dalla diffusione della pandemia da COVID19.

E' stato, infatti, attivato uno Sportello di ascolto psicologico rivolto al personale della scuola, ad alunni e famiglie.

Ne abbiamo parlato con la dirigente, la Prof.ssa Maria Rosa Barone che ci ha spiegato da dove nasce questa iniziativa e la sua importanza.

"L’idea di uno sportello di ascolto psicologico è nato durante il lockdown dello scorso anno scolastico, quando ci si è resi conto come la pandemia avesse messo a dura prova tutto il sistema scolastico ed i suoi protagonisti, rappresentando una grande fonte di stress, che ha impattato sulla salute psicologica di studenti ed operatori scolastici.

Il forzato isolamento ha pesato per lo stravolgimento delle abitudini, il confinamento a casa, la perdita di contatto con persone e luoghi abitualmente frequentati.

In questo anno scolastico il rientro a scuola, con una pandemia ancora in atto, continuano a manifestarsi episodi critici contraddistinti da sentimenti di incertezza e di insicurezza, non solo per alunni e genitori, ma anche per i docenti e, in qualità di educatori, abbiamo colto il segnale di allarme dei giovani che tendono ad introiettare il malessere, facendolo diventare più profondo e strutturale.

L’attivazione dello sportello di ascolto psicologico rivolto a personale scolastico, alunni e genitori è la risposta che il nostro Istituto, attento alla crescita umana e sociale dei propri allievi, fornisce alla propria comunità.

Lo sportello fornirà on line consigli e supporto, per implementare il benessere e la serenità dei nostri alunni, dei genitori e degli insegnanti coinvolti nel dialogo educativo, in questo periodo storico particolare; inoltre, svolgendo una funzione di “ponte” e di facilitatore tra mondo infantile o adolescenziale e quello degli adulti, esso permetterà agli utenti di usufruire di uno spazio di incontro, di ascolto in cui ripristinare una normale dimensione emotivo- psicologica attraverso un processo di confronto e aiuto.

In qualità di professionista, lo psicologo fornirà il supporto necessario a prevenire e ridurre eventuali difficoltà incontrate nella relazione fornendo risorse adattive e di resilienza adeguate alle necessità espresse nel corso dei colloqui, che nel rispetto del diritto alla riservatezza saranno gestiti direttamente dall’esperto con appuntamenti singoli, previa richiesta su una email dedicata".