Petrosino: incendio in un'abitazione popolare. Carabinieri e Vigili del Fuoco mettono al sicuro due bambini

di: Comunicato Stampa - del 2021-02-10

Lieto fine e solo un forte spavento per una giovanissima coppia residente a Petrosino, protagonista di uno spiacevole episodio quando, nella giornata di ieri, le fiamme hanno divampato all’interno del loro appartamento sito nel quartiere popolare di via Gioberti, all’ultimo piano di una palazzina dove vivono con i figlioletti di soli 4 e 2 anni.

All’arrivo dei Carabinieri di Petrosino e dei Vigili del Fuoco di Mazara del Vallo, un’ingente quantità di fumo nero usciva dalla finestra del salotto.

I militari dell’Arma, conoscendo gli occupanti e sapendo che in quella casa abitavano due bambini piccoli, sono immediatamente saliti all’ultimo piano della palazzina insieme ai Vigili del Fuoco per cercare di domare le fiamme, sviluppatesi per cause accidentali (sembra che il figlio più grande della coppia, di soli 4 anni, giocando con un accendino, abbia involontariamente appiccato il fuoco ad una poltrona).

Il primo pensiero per i militari ed i pompieri è stato quello di mettere in sicurezza gli occupanti, padre, madre e bimbi che, per fortuna, non hanno inalato i fumi tossici. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, riscontrando il buono stato di salute degli interessati. Ad incendio domato si dovranno contare i danni che non sarebbero di poco conto.

Nonostante il forte spavento, il tempestivo intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco hanno sventato conseguenze peggiori, soprattutto per i bambini piccoli.

Comunicato stampa Comando Provinciale Carabinieri di Trapani.