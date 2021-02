L'estate si avvicina. Che stagione aspetta Triscina e Selinunte? Tra Covid e lavori fermi non c'è ottimismo

di: Rosalia Ventimiglia - del 2021-02-12

"Il vecchio e il mare", è un bellissimo racconto di Ernest Hemingway del 1951, ma oggi c'è il vecchio, il nuovo e il mare a Castelvetrano, un epilogo triste delle bellezze di Selinunte e Triscina. La stagione estiva è alle porte e nonostante le zone variopinte, i divieti e le dovute restrizioni causa covid, in molti aspettano l'estate per poter lavorare soprattutto nelle frazioni balneari, ma ad oggi le condizioni in cui versano le borgate di Triscina e Selinunte sono a dir poco spaventose.

Incuria, abbandono, transenne ovunque, le immancabili buche per le strade, manca la luce in molte vie e non si capisce il perché.

A Selinunte, i lavori al porto sono fermi da due mesi nonostante le grandi manifestazioni di interesse da parte dei politici, venuti a far sfilate da tutta Sicilia. Gli accessi alle spiagge sono impraticabili, la pedana di legno sempre più pericolante e pericolosa, in attesa di un intervento da 80 mila euro da un bel po' ormai.

E allora che si fa? Incontri, riunioni, meeting e girandole di assessori nuovi e vecchi che si rincorrono senza mai "quagghiari", ovvero, arrivare ai fatti.

Promesse tante, fatti pochi e i commercianti di Selinunte e Triscina, nonché i residenti sono sempre più nel baratro. Gli albergatori e i ristoratori chiedono come verrà impiegata (se verrà utilizzata per il decoro delle borgate marinare) quest'anno la tassa di soggiorno, nell'attesa di fatti e non di proclami il tempo passa e ci ritroviamo in Giugno.