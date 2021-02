Il perché del no al Bilancio del Pd. “Nostro giudizio negativo su operato Amministrazione”

del 2021-02-11

"Il PD di Castelvetrano ha votato contro al BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020, in quanto lo stesso non è stato messo nella condizione, attraverso il gruppo consiliare, di poter presentare emendamenti al bilancio e/o atti di indirizzo all’Amministrazione sull’utilizzo delle somme, svuotando di fatto le prerogative del massimo consesso civico. L’Amministrazione Comunale ha presentato il bilancio di previsione 2018/2020 in Consiglio per la conseguente approvazione oltre i 30 giorni stabiliti dal Ministero con il decreto di approvazione. L' auspicio è che il termine di 30 giorni sia effettivamente non perentorio, come da più parti dichiarato. Pertanto il PD non può esimersi dal rilevare che ogni e qualunque contestazione sulla tardività degli adempimenti in ordine all’approvazione di questo atto non può che ricadere sull’Amministrazione, in termini di responsabilità politica. Il PD è fermamente convito, che alla politica non compete votare un bilancio di “numeri” ma un Bilancio, come riteniamo dovrebbe essere, di programmazione e di soluzioni a medio-lungo termine. Bisogna Avere Una Visione su quello che si vuole fare e soprattutto sul come lo si vuole fare. Aspettiamo ancora risposta sui fondi derivanti dalla programmazione europea e sull'attivazione dello Sportello Europa, sul Piano Regolatore Generale, sul recupero di liquidità per l’Ente attraverso una concreta lotta all’evasione o una riduzione del contenzioso con discarico dei ruoli o con la mediazione tributaria. Il nostro rimane, pertanto, un giudizio politico negativo sull’operato di questa Amministrazione per metodo e merito. Il PD ritiene che dal grave dissesto finanziario del nostro Ente, la Nostra comunità ce la possa fare a risollevarsi, redigendo un bilancio che veda il coinvolgimento di tutti i sani portatori di interessi, avendo una visione globale ed inclusiva della pianificazione del territorio, facendo diventare Castelvetrano appetibile alle forze imprenditoriali e mettendo come prerogativa il rilancio della nostra comunità"

Il Partito Democratico