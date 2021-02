Sicilia in zona gialla. Ecco cosa cambia e cosa si potrà fare

del 2021-02-12

La Sicilia torna in zona gialla anche se manca l'ufficialità sulla decorrenza della nuova fascia di colore che però dovrebbe scattare da lunedì.

Sulla base dell'ultimo monitoraggio (rapporto n.39) dell'Iss-ministero della Salute (dati relativi alla settimana 1-7 febbraio 2021) nell'Isola l'Rt è in discesa a 0,66 (era 0,73) e la classificazione complessiva del rischio bassa. Manca solo l'ufficialità da parte del Ministero.

Ecco cosa cambia:

Bar e ristoranti

Si potrà anche consumare cibi e bevande all'interno dei locali ma dalle 5 alle 18. Dopo le 18 è consentito l'asporto fino alle 22.

Spostamenti

Il passaggio alla zona gialla consentirà alla Sicilia una maggiore libertà soprattutto negli spostamenti. Si potrà uscire dal proprio comune e spostarsi liberamente all'interno della regione.

Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5.

Visite ad amici e parenti

Sarà possibile far visita a parenti e amici, o comunque raggiungere un'altra abitazione privata una sola volta al giorno negli orari consentiti per gli spostamenti (dunque tra le 5 e le 22) ma per un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione e ad eccezione di minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti.