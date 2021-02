(VIDEO) Ecomostro di Selinunte e centro storico di CVetrano, la denuncia di Italia Nostra: “Nel Piano Regolatore del ‘94 una norma da abrogare”

di: Redazione - del 2021-02-11

Stamane il nostro direttore ha incontrato l’Ing. Pietro Di Gregorio, in qualità di tecnico professionista e di responsabile locale di Italia Nostra, per parlare di quello che a Selinunte doveva essere un albergo, il “Borgo vecchio” realizzato dalla Desi group. Dopo quindici anni, però, una sentenza del Tar ha stabilito che la concessione edilizia non poteva essere rilasciata e che quindi l’immobile è abusivo, oltre che confiscato e affidato al demanio marittimo.

Queste le dichiarazioni di Di Gregorio: “La questione che nasce con questo immobile, riguarda la concessione, rilasciata sulla base delle normative del nostro piano regolatore, entrato in vigore per decorrenza dei termini e mai approvato, che consentiva di realizzare nuove edificazioni nelle aree libere.

Doveva essere espresso un parere della sovraintendenza sulla compatibilità dell’immobile con l’ambiente circostante. Ma questo non è successo, perché sulla base del piano regolatore, nelle aree libere si poteva costruire. Il giudice dice che la concessione non poteva essere rilasciata senza il parere della sovraintendenza, di conseguenza è illegittima e quindi l’edificio va demolito”.

Poi aggiunge: ”Allo stato attuale dovrebbe essere emessa un’ordinanza di demolizione dell’immobile, cui dovrebbe ottemperare il demanio, ma l’Amministrazione ha diverse possibilità, legate a diverse scelte politiche e noi come associazione Italia Nostra non entriamo in questo campo. Ad esempio se l’Amministrazione diventasse parte attiva, si potrebbe demolire una parte dell’edificio e mantenere la parte rimanente per altre attività”.

Continua l’ingegnere: “Per quanto riguarda l’emendamento Dattolo, nei giorni scorsi abbiamo incontrato l’Amministrazione e sollevato la questione che è legata anche a questo immobile. Quando fu fatto il piano regolatore nel ’94, il Consiglio Comunale approvò una norma che prevedeva la possibilità di nuove edificazioni nelle aree libere del centro storico senza il parere della Sovrintendenza, ma questa norma è contraria alle norme urbanistiche sia siciliane che italiane.

Se il piano regolatore fosse stato esaminato, questa norma sarebbe stata bocciata, ma il piano regolatore è entrato in vigore per decorrenza dei termini. Inoltre, Italia Nostra ha proposto di prendere atto che il codice dei beni culturali impone che per quanto riguarda gli immobili vincolati per particolare interesse storico- culturale siano i privati a provvedere alla manutenzione e nel caso in cui ciò non fosse possibile, il Comune o un altro ente si può fare parte attiva e acquisire l’immobile.”

Poi conclude:“Non parlerei di parallelismo tra questa situazione e la situazione di Triscina, quelli sono immobili abusivi, che non potevano essere sanati. Nel ‘76 fu fatta una legge che impediva l’edificazione entro i 150 metri dalla battigia. Allo stato attuale non esiste una legge che possa consentire la risoluzione di questa problematica, a meno che il Comune non faccia un piano di recupero. Il Sindaco ha detto che stanno procedendo in questo senso e che entro un breve periodo si potrà affrontare il problema”.