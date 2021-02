"L'approvazione del bilancio ha evitato scioglimento del Consiglio". Sodisfazione del Sindaco Alfano e nota del Cons. Casablanca

del 2021-02-11

Soddisfatto il sindaco Enzo Alfano sull’approvazione del Bilancio. Il primo cittadino ha dichiarato che: ”c’era il rischio in caso di mancata approvazione di arrivare allo scioglimento del Consiglio comunale per cui alla fine anche parte dei fuoriusciti del mio partito lo ha votato a favore. Si tratta del bilancio consuntivo del triennio 2018-2020 che era stato oggetto dell’ok del Collegio dei Revisori, dell’approvazione con decreto ministeriale, per cui era già blindato in partenza”.

Di seguito le dichiarazioni del Consigliere Francesco Casablanca prima del voto in favore dell’approvazione del bilancio:

“Il Bilancio plueriennale 2018-2020, ha rispettato i principi,tecnici,contabili, giuridiche,del dissesto finanziario. Si sono previsti solo stanziamenti a garantire la copertura finanziaria dei servizi Pubblici indispensabili,e le spese che derivano da obblighi di legge.

Facendo un analisi accurata degli anni,posso affermare che il 2018 rappresenterebbe Un bilancio consuntivo,anche il 2019 e’ un quasi consuntivo,a differenza del 2020, che dopo un iniziale equilibrio tra entrate e uscite,si ricorre spesso a variazioni di bilancio per mantenere la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti.

Questo strumento finanziario e’ stato approvato dal consiglio comunale con delibera N°7 del 22/01/2020,come ipotesi di bilancio riequilibrato,inviato al Ministero degli Interni,dove scaturiscono delle osservazioni,ed infine con decreto ministeriale N°173781 del 03/12/2020, il Ministro degli Interni approva l’ipotesi di bilancio. Dichiaro altresi’, che l’ipotesi di bilancio e’ uguale al bilancio definitivo,sia nei Prospetti , sia nei numeri,e nei calcoli di parametri.

Ha il parere formale di due organi di revisione,redatti in periodi diversi. Il mio voto sara’ positivo a questo bilancio di previsione 2018-2020,auspicando che Possa essere il primo tassello per iniziare finalmente a potere stabilizzare dei precari E dare Loro la dignita’ di lavoratori dopo circa 30 anni.

Desidero porre all’attenzione dell’amministrazione alcune osservazioni,e anche Dei suggerimenti:

1) Attivarsi al recupero dell’evasione dei tributi locali

2) Di potenziare la Direzione finanziaria,per potere espletare tutte le Deliberazioni dei bilanci e rendiconti a seguire ed a breve termine.

3) Un particolare interesse alla solidarieta’ sociale,che risulta ad oggi Non del tutta garantita,sprovvista anche di conduzione assessoriale. Confermando il mio voto favorevole all’atto deliberativo,chiedo che venga Inserito agli atti".