CVetrano, potati gli alberi del Viale Roma. Intervento necessario dopo anni di incuria

del 2021-02-11

E' tornata la luce sul marciapiede attiguo al parco delle Rimembranze dopo la potatura radicale degli alberi per opera degli operai del verde pubblico..Adesso saranno snellite anche le chiome degli alberi all’intero della stessa Villa.

Finalmente,dopo tanti anni, il viale Roma non si presenta più come un esempio di incuria. Per tanto tempo non si è provveduto più a ripulire gli alberi con conseguente eccessiva produzione di fogliame che poi inevitabilmente andava ad ostruire le caditoie.

I rami ormai avevano una dimensione tale da invadere la sede stradale oltre a diventare pericolo nelle giornate particolarmente ventose. Inoltre, ormai nascondevano la segnaletica stradale ed anche la luce proiettata da qualche lampione rimaneva imprigionata tra i rami. In tale direzione apprezzabile sia il lavoro degli operai addetti al Verde Pubblico sia dell’Amministrazione per l’indirizzo dato.