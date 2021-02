Discarica a cielo aperto tra CVetrano e Partanna. L'inciviltà continua

di: Francesca Caprarotta - del 2021-02-12

Una mini discarica tra Partanna e Castelvetrano, poco prima del ponte sul fiume Modione, lungo la strada che da contrada Fontana conduce all’incrocio con la via Partanna, davanti l’ex cantina sociale. Dalle immagini, come potranno vedere i lettori di Castelvetranonews, si è creata un “immondezzaio” a cielo aperto. Chi sono gli scellerati che scaricano selvaggiamente i loro sacchi di indifferenziato al bordo strada?

Non è facile capire la provenienza di questi rifiuti, in quanto la zona è percorsa intensamente sia da castelvetranesi che partannesi.

Dalle segnalazioni pervenute alla nostra redazione, ogni sabato, percorrendo questa strada, sono diversi i sacchi buttati nelle campagne appena fuori da Castelvetrano. E’ quello il giorno in cui avviene la raccolta dell’indifferenziato e se gli operatori ecologici non lo raccolgono, taluni ricorrono allo stratagemma infame e incivile di buttare i sacchetti nei terreni. Del resto, questa strada è percorsa quotidianamente anche dai partannesi che lavorano a Castelvetrano, o che vi si spostano per svariate necessità.

Castelvetranesi o partannesi, siamo in presenza di incivili. E se vediamo incivili, non voltiamoci dall’altra parte, ma segnaliamo.