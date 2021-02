"Ragionare su obbligo vaccino per sanitari. Obiettivo 70% vaccinati per ridurre circolazione virus". Intervista ad Alberto Firenze

di: Francesca Caprarotta - del 2021-02-13

“E’ comprensibile che dopo un anno difficile come quello che abbiamo vissuto, la gente sia stanca e provata, questo però non deve indurci a cedere davanti ad ansia e paura. Siamo in un momento diverso rispetto ad un anno fa; abbiamo i vaccini, abbiamo un maggiore monitoraggio di diffusione del virus e questo ci permette di prendere decisioni e misure sulla base di dati concreti. Dobbiamo imparare a convivere con la situazione; questo significa da una parte mantenere le misure di prevenzione che la popolazione già conosce, e dall’altra continuare con il monitoraggio sempre più attivo.”

Scrive così il prof. Alberto Firenze, castelvetranese doc, esperto del Ministro della salute, componente dell’ Osservatorio Nazionale delle Buone pratiche sulla sicurezza nella sanità Agenas, professore e ricercato all’Università degli studi di Palermo, con cui facciamo il punto su vaccini e immunità di gregge, con dati alla mano.

Domenica, finalmente, la Sicilia potrebbe diventare di colore giallo. Preoccupano “senza dubbio gli assembramenti visti nello scorso weekend, destano preoccupazione. I contagi faticano a calare e non è il momento di vanificare gli sforzi fatti finora”, afferma Firenze, che dal 16 marzo al 15 ottobre 2020 ha ricoperto il ruolo di commissario ad acta per gli ospedali di Sciacca e Ribera, che sui sanitari no vax è categorico: “Un sanitario che non si vaccina è un pericolo per i suoi pazienti. Il vaccino è uno strumento potentissimo di difesa dei cittadini e della nostra professione che durante la pandemia ha subito troppe perdite. [..] La salute pubblica è un bene superiore alla libertà individuale.”

Professore, il sistema dell’Italia a colori funziona?

“L’Italia divisa in tre aree colorate (rosso, arancione, giallo) in base alla gravità della situazione, sulla base dei dati epidemiologici forniti dal Comitato tecnico-scientifico, è una delle tante strategie per il contenimento dei contagi da COVID-19.”

A nutrire molte preoccupazioni sono i pazienti con malattie croniche, gli anziani e i malati oncologici. Sono già iniziate le prenotazioni per gli over 80 in Sicilia.

“I sieri sviluppati da Pfizer/BionTech e Moderna sono riservati alle fasi 1 e 2 di vaccinazione. La prima è quella attualmente in corso, seppur con non poche difficoltà, e include operatori sanitari e socio-sanitari, ospiti Rsa e over 80. La Fase due interessa invece una "sacca" di quasi 20 milioni di persone: tra loro ci sono i soggetti estremamente vulnerabili di ogni età (2.083.609), anziani 75-79 anni (2.644.013), anziani 70-74 anni (3.324.360), persone vulnerabili under 70 (5.865.335), anziani 60-69 anni senza rischi specifici (3.776.891), persone 55-59 anni (2.174.519).”

Quali azioni si possono intraprendere per una maggiore efficacia?

“Gli anziani sono la categoria più colpita dalla pandemia ed è fondamentale metterla in sicurezza il prima possibile. È necessario il coinvolgimento dei medici di medicina generale (il protocollo di intesa prevede che per la distribuzione dei vaccini anti covid si utilizzerà il canale usato per la vaccinazione antinfluenzale) in questa campagna vaccinale al fine di raggiungere una gran parte della popolazione e in particolare i malati cronici o con specifiche patologie. Il vaccino, che l’Aifa ha indicato preferibilmente per gli under 55, dovrebbe essere impiegato da subito per le categorie di lavoratori più esposti al Covid: a cominciare dai docenti oltre che nella popolazione carceraria e nelle forze dell'ordine.

Da verificare però la platea di idonei in base all’età. Secondo alcune stime, per esempio, nelle scuole italiane i docenti “under 55” sono 500 mila (600 mila considerando anche i precari), mentre quelli più anziani sono 300 mila. In Polizia invece gli ultra 50enni sono circa il 30% della forza effettiva."

L’obiettivo oggi è sensibilizzare la popolazione alla vaccinazione. Sui social e nel dibattito da bar, torna no alla ribaltale idee “no vax”. Sicuramente, la diffusione di notizie di operatori sanitari che non vogliono vaccinarsi, scatena reazioni nell’opinione pubblica, poco utili al fine di raggiungere l’immunità di gregge. Che ne pensa?

“Un sanitario che non si vaccina è un pericolo per i suoi pazienti. Il vaccino è uno strumento potentissimo di difesa dei cittadini e della nostra professione che durante la pandemia ha subito troppe perdite. La raccomandazione a proteggersi è fortissima, soprattutto per coloro che lavorano nei servizi essenziali. Gli infermieri, così come i medici, sono tenuti a rispettare il Codice deontologico, che vieta comportamenti e pratiche «antiscientifiche». Nel caso in cui la partecipazione spontanea di queste categorie alla campagna vaccinale non fosse alta, si dovrebbe ragionare sull’obbligatorietà. La salute pubblica è un bene superiore alla libertà individuale.”

Il lockdown è una misura estrema, ma settimane fa era una proposta del comitato tecnico scientifico siciliano. Cosa ci aspetta nei prossimi mesi come restrizioni?

“Dipende da noi e dai dati epidemiologici. E’ importante che la popolazione non abbassi la guardia davanti al miglioramento dei dati, per altro ad oggi esiguo, e mantenga le misure di prevenzione: distanziamento sociale, uso corretto della mascherina ed igiene delle mani. Questo potrebbe non metterci di fronte alla necessità di inasprire le misure.

Se dovesse esserci un preoccupante innalzamento della curva dei contagi o, se dovessimo avere evidenza della presenza significativa delle varianti con diffusione e letalità maggiore, potrebbe essere considerata l’ipotesi di un restringimento delle misure ma, ad oggi non si possono fare previsioni.”

Le scuole. A Suo avviso, rappresentano davvero una grande fonte di contagio?

“Non la scuola nel suo senso più intrinseco ossia quello didattico, bensì tutto ciò che vi sta attorno: trasporti, assembramenti, etc..per i quali sono comunque state messe in campo dal governo regionale, soluzioni gestionali ed organizzative, al fine di ovviare al rischio contagio.”

Come presidente nazionale di HCRM (associazione scientifica Hospital Clinical Risk Managers), mesi fa, faceva riferimento ad una strage di operatori sanitari in trincea contro il covid19. La cronaca ci parla di focolai in corsia nel palermitano durante questa seconda ondata. Com’è la situazione oggi?

“Sono state prese misure più stringenti sul controllo sulla diffusione del virus tra gli operatori sanitari proprio in ragione dei focolai. Prosegue inoltre la vaccinazione degli operatori sanitari: in Sicilia risultano ad oggi somministrate 206.649 su 241.615 di dosi consegnate, una percentuale dunque dell’85,5%.”

Cosa pensa del piano vaccini?

“Con l'arrivo di AstraZeneca e l'indicazione da parte di Aifa di un suo utilizzo preferenziale per la fascia di età 18-55 anni si aggiorna il piano vaccini anti Covid.

Alla luce della novità sull'utilizzo di AstraZeneca, la Fase 1 e la Fase 3 procederanno insieme attraverso due percorsi paralleli. I vaccini Pfizer e Moderna verranno utilizzati per i soggetti fragili e più anziani, mentre il vaccino AstraZeneca per i soggetti tra i 18 ed i 55 anni, già da febbraio.

Le 4 fasi della campagna di vaccinazione sono così composte:

Fase 1: operatori sanitari e socio-sanitari, ospiti Rsa e over 80.

Fase 2: persone da 60 anni in su, persone con fragilità di ogni età, gruppi sociodemografici a rischio più elevato di malattia grave o morte, personale scolastico ad alta priorità.

Fase 3: personale scolastico, lavoratori di servizi essenziali e dei setting a rischio, carceri e luoghi di comunità, persone con comorbidità moderata di ogni età.

Fase 4: popolazione rimanente.

Questa azione parallela di avvio della Fase 3 insieme alla Fase 1 si pone i seguenti obiettivi: con la Fase 1 e Fase 2 si punta ad abbassare la letalità, mentre con la Fase 3 e Fase 4 si mira a limitarela diffusione del virus.

Si è poi proceduto a quantificare numericamente le categorie che rientrano nelle 4 diverse fasi, con l'indicazione per la prima volta della tipologia di vaccino che verrà loro destinato.

Sono 2.233.982 le persone che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino in Italia, mentre quelle che hanno ricevuto anche la seconda sono 867.237.

A riferirlo il portale dedicato alla campagna vaccinale della Presidenza del Consiglio, specificando che sono 2.390.985 i vaccini Pfizer e BionTech distribuiti alle regioni Italiane, mentre il siero di AstraZeneca è in arrivo. Il suo impiego, che l'AIFA ha indicato per la fascia di età 18-55 anni, è destinato a mutare sensibilmente il piano vaccini anti Covid. Le restrizioni all'utilizzo di AstraZeneca per i più anziani, infatti, imporranno di somministrare agli over 55 solo i sieri di Pfizer e Moderna, mentre quello di Oxford sarà riservato alla fascia d'età tra i 18 e i 55 anni.

Ciò – secondo quanto stabilito oggi (09.02.2021) nel vertice tenuto tra Governo, commissario straordinario e Regioni – farà sì che la Fase 1 e la Fase 3 della campagna di vaccinazione procederanno insieme attraverso due percorsi paralleli. La prima, come è noto, è riservata ad operatori sanitari e socio-sanitari, ospiti Rsa e over 80. L'altra, invece, al personale scolastico, lavoratori di servizi essenziali e dei setting a rischio, ospiti di carceri e luoghi di comunità e persone con comorbidità moderata di ogni età. Come spiega Quotidiano Sanità "questa azione parallela di avvio della Fase 3 insieme alla Fase 1 si pone i seguenti obiettivi: con la Fase 1 e Fase 2 si punta ad abbassare la letalità, mentre con la Fase 3 e Fase 4 si mira a limitare la diffusione del virus".

Come detto il siero sviluppato dall'Università di Oxford e dalla casa farmaceutica AstraZeneca verrà somministrato da subito nella cosiddetta "Fase 3" e sarà riservato solo ad alcune categorie, per un totale di quasi 3,9 milioni di persone, tutte comunque dell'età massima di 55 anni. Tra questi c'è il personale scolastico e universitario docente e non docente (1.107.174 persone), quindi personale delle forze armate, della polizia, guardia di finanza, guardia costiera e vigili del fuoco (551.566 persone). Ci sono poi detenuti, personale carcerario e agenti di polizia penitenziaria (97.724 persone), luoghi di comunità sia civili che religiosi (circa 200mila persone) e infine coloro che lavorano in altri servizi essenziali per la comunità (2.167.200 persone).

Durante il vertice tra Governo, Regioni e commissario straordinario è stato anche aggiornato il piano di approvvigionamento dei vaccini. Nel mese di febbraio – salvo imprevisti – dovrebbero arrivare 1,25 milioni di dosi di siero AstraZeneca, 2,27 di Pfizer/BionTech e 520mila di Moderna, per un totale di 4,04 milioni di dosi (il dato cumulativo, considerando anche i mesi di dicembre e gennaio, sarà di 6,43 milioni di dosi). A marzo ci sarà un sensibile incremento: ci si attende infatti l'arrivo di 4,05 milioni di dosi del siero AstraZeneca, 3,5 di quello Pfizer/BionTech e 690mila di Moderna per un totale di 8.240.000 dosi di vaccino. Tali dati sono quelli comunicate dalle tre aziende farmaceutiche che hanno ricevuto il via libera da parte di EMA e AIFA.

Tra l’altro proprio oggi (09.02.2021) è stata convocata la Conferenza Stato Regioni che apporterà delle modifiche al Piano nazionale vaccini contro Sars-CoV 2 con l’individuazione delle priorità per l’attuazione della seconda fase, attendiamo dunque aggiornamenti nelle prossime ore.”

Sarebbe possibile produrre il vaccino in Italia?

“Alcuni milioni di dosi del vaccino dell’azienda ReiThera potranno essere somministrate da settembre, secondo il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco. Di sicuro si sono dimostrate assai incoraggianti le prove della fase iniziale. Se i test di sicurezza e di efficacia sul vaccino italiano ReiThera andranno altrettanto bene, le fasi 2 e 3 dovrebbero concludersi a giugno. In seguito è prevista la procedura di approvazione da parte delle Autorità di vigilanza sia europee sia italiane per passare all’utilizzo in concreto del preparato.”

Quando si raggiungerà l’immunità di gregge? Quando ne usciremo?

“Solo dopo il raggiungimento del 70% della copertura vaccinale, questo permetterà una maggiore riduzione della circolazione del virus. In tal senso diventa molto importante la possibilità da una parte di proteggere tempestivamente la popolazione più fragile e dall’altro di raggiungere larga parte della popolazione in modo ragionevolmente rapido grazie a vaccini di semplice conservazione e somministrazione.”

La redazione di Castelvetranonews ringrazia il prof. Alberto Firenze per la disponibilità.