Una passeggiata che stava per uccidere due coniugi castelvetranesi. I medici li salvano dall’avvelenamento

Una gita fuori porta per raccogliere verdura poteva finire in tragedia. Due coniugi per avere mangiato involontariamente la mandragora, un’erba velenosa, finiscono in Ospedale al reparto di Rianimazione. Brutta avventura per marito e moglie lui A. G. di 69 anni e per la moglie T.A. di 67 anni,entrambi di Castelvetrano.

I due approfittando della bella mattinata di sole, si erano recati in contrada Torretta per una passeggiata “contro lo stress da Covid”, dicono loro. Poi la decisione di raccogliere la borragine fresca, presente in abbondanza che tra l’altro, dicono gli esperti, fa bene perché è diuretica. Il tempo di lavarla e metterla in pentola senza accorgersi che tra la stessa verdura c’era una pianta di mandragora, dalle foglie simile alla stessa borragine ma altamente tossica per la salute.

Dopo pranzo è stato l’uomo ad avvertire i primi sintomi come mal di stomaco, vomito effetti allucinogeni. Di lì a poco la moglie è stata colpita dagli stessi effetti del marito ma in un momento di lucidità ha chiamato la figlia che è arrivata subito sul posto rendendosi conto che i loro genitori avevano ingerito una verdura tossica. La stessa , dopo aver consultato prontamente il medico di base, ha subito chiamato l'ambulanza per una corsa all’Ospedale di Castelvetrano, dove i due sono stati ricoverati nel Reparto di rianimazione dopo essere passati prima dal Pronto Soccorso, i cui medici hanno allertato il Centro Veleni di Roma per avere l’antidoto.

Nel frattempo i coniugi venivano per le complicanze intubati mentre i medici si sono dati un gran da fare per salvare i due.Dallo stesso Reparto viene confermato che è stato somministrato per endovena un antidoto simile alla Fisostigmina, che non era disponibile, farmaco rivelatosi “salva vita”, in quanto rischiavano un arresto cardio respiratorio.

Data l’insufficienza di posti in Reparto, la donna veniva trasportata con il 118 all’Abele Aiello di Trapani dove è rimasta ricoverata per due giorni.

Dallo scampato pericolo ai ringraziamenti di rito che gli stessi coniugi vogliono manifestare all’equipe del dottore Pippo Giammarinaro, alla Croce Rossa e ai medici della Rianimazione per la loro professionalità promettendo a figli e parenti che non si fideranno più delle erbe spontanee.

La mandragora è un erba che cresce spontanea altamente tossica,i cui effetti, se non curati subito, possono portare al coma con esiti letali. Gli antichi la conoscevano come la “pianta magica”per i suoi effetti allucinogeni, ma guai a scambiarla con gli spinaci o la borragine a cui somiglia molto.