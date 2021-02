Castelvetranese ieri a C’è Posta per Te. Ma non c’è stato il lieto fine..

del 2021-02-14

Un castelvetranese a “C’è Posta per Te” di Maria De Filippi. Ieri sera su Canale 5 Eugenio Laudicina, originario di Castelvetrano, ha provato a recuperare la relazione matrimoniale con la moglie Antonella, durata oltre 30 anni ma giunta al capolinea per alcuni comportamenti che la moglie Antonella non ha accettato. Alla fine la busta non si è aperta e non vi è stato il lieto fine. Clicca qui per rivedere la loro storia