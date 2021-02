Questa sera in diretta su Cnews.it "Lu testamentu di li Nanni"

di: Redazione - del 2021-02-16

Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, questa sera alle ore 21 in diretta Facebook su Castelvetranonews.it si svolgerà la lettura del testamento di "Li Nanni".

Ad organizzare l'evento goliardico, in un periodo in cui di normalità e di eventi più leggeri e piacevoli ce ne sarebbe tanto bisogno Anna Gelsomino la quale, ai nostri microfoni, ha dichiarato: "Secoli di satira si addensano sulle spalle di 'Lu Nannu' di Castelvetrano, l’anima sagace ma intellettualmente onesta della Città che ogni anno l’ultimo giorno di carnevale non ha mai mancato, fatta eccezione per piccole parentesi buie, di fare sentire la propria voce attraverso lasciti irriverenti ma significativi. Un grazie lo devo rivolgere a Francesco Saverio Calcara e Giacomo Bonagiuso”.

Un carnevale storico, quello castelvetranese, carico di simbolismi che, nel tempo, ha impegnato le penne più sagaci della Città, gli intellettuali più appassionati di società e politica locale. Un’occasione di riflessione, infine, con il rischio che i soliti permalosi si offendano, che i soliti benpensanti urlino allo scandalo e che tutti gli altri...si divertano.

Con l’augurio a tutta la Città che l’evento torni prestissimo nel suo teatro naturale: il magnifico Sistema delle Piazze.