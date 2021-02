Campobello piange Padre Tonino. Per anni presso la Chiesa Madonna di Fatima di Campobello

del 2021-02-13

Padre Tonino ci ha lasciato. Un uomo buono di profonda comprensione verso l'Altro, dalla personalità mite e rispettoso nello stringere le relazioni umane e spirituali

Per anni guida spirituale dei campobellesi, lo ricordiamo come una persona saggia, sempre vicina ai più deboli e ai bisognosi

Per anni lo stesso ha svolto l'attività pastorale presso la Chiesa Madonna di Fatima di Campobello

Il cordoglio è stato espresso anche dal Sindaco Castiglione che ha così commentato la triste notizia:" Ho appreso con immensa tristezza la notizia della scomparsa di don Tonino Aguanno, avvenuta stamattina, presso l’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, dopo aver combattuto per settimane contro il Covid. Padre Tonino, che per oltre 30 anni, dal 1985 al 2015, è stato alla guida della parrocchia "Madonna di Fatima" di Campobello, nel corso della sua lunga attività pastorale si è sempre dedicato alla crescita morale di varie generazioni di campobellesi che ha guidato secondo gli alti principi cristiani, incidendo profondamente nel tessuto sociale e lasciando nei fedeli il ricordo di un uomo buono e disponibile. A nome mio personale e di tutta l’Amministrazione comunale, esprimo le più sentite condoglianze ai familiari e a tutti coloro che lo hanno amato per le sue qualità di prete e di guida spirituale."