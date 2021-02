Le "chiacchiere" delle cvetranesi Isabella e Alessia. Le due “Sorelle in cucina” tra passione e complicità

di: Francesca Caprarotta - del 2021-02-16

Una passione condivisa da due sorelle castelvetranesi, molto unite, Isabella e Alessia Maniscalchi, che da poco hanno deciso di metterci la faccia, debuttando sui social network con il loro blog “Sorelle in cucina”, nato “un po’ per gioco", ma ma soprattutto per far conoscere le nostre ricette visto che le nostre chat erano diventate un ricettario virtuale”, come raccontano alla Redazione di Castelvetranonews.

Isabella e Alessia, 36 e 25 anni, sono entrambe sposate e ognuna ha due bellissimi bambini. Alla domanda su come sia nata la passione per la cucina, rispondo così: “La passione per la cucina nasce fin da piccole, tramandata e aiutate dalla nostra grandissima nonna, purtroppo venuta a mancare, la cui memoria è impressa nei nostri cuori e nei nostri ricordi.

Siamo due sorelle molto unite. Anche in cucina, ci completiamo a vicenda perché una di noi cura di più la ricetta e l’altra l’estetica del piatto stesso. Non abbiamo un piatto preferito, amiamo fare tutto dal dolce al salato, dalle ricette antiche alle più moderne, sempre con tanta voglia di imparare. Abbiamo alle spalle delle famiglie molto unite che ci incoraggiano, sorreggono e poi sono i nostri primi assaggiatori!”

E se Confucio affermava che se “Scegli il lavoro che ami, non lavorerai neanche un giorno in tutta la tua vita”, alle sorelle Maniscalchi piacerebbe che questa passione si potesse in futuro trasformare in un lavoro.

In occasione del Carnevale, quest’anno un po’ sottotono a causa dell’emergenza sanitaria ancora in atto, abbiamo chiesto alle “Sorelle in cucina” di condividere con i lettori di Castelvetranonews una “ricetta del momento”, che riportiamo di seguito.

Le chiacchiere delle “Sorelle in cucina”

Ingredienti

farina 00 250 g

panna fresca 200 millilitri

zucchero semolato 20 grammi

una bustina di vanillina

pizzico di sale

Procedimento

Versare tutti gli ingredienti in una ciotola e impastare. Porre l’impasto così ottenuto in frigorifero per 40 minuti, dopo averlo avvolto con della pellicola. Trascorso il tempo di riposo, lavorare l’impasto poco alla volta, stendendolo con un mattarello su un piano leggermente infarinato. Ritagliare delle strisce rettangolari come preferite e friggere in abbondante olio.

Appena saranno dorate, adagiarle sulla carta assorbente. Potete spolverarle con zucchero al velo, glassarle con cioccolato fondente o con zucchero semolato.

Per seguire le ricette delle sorelle Maniscalchi, questi i link delle loro pagine https://www.facebook.com/Sorelle-in-Cucina-103823848397714/ https://www.instagram.com/sorelle_in_cucina2021/