"Nuovi libri in biblioteca e balconi fioriti per una Partanna colta e accogliente". Intervista all'Ass. Noemi Maggio

di: Francesca Caprarotta - del 2021-02-16

Noemi Maggio è Assessore all’Istruzione, Cultura e Politiche sociali del comune di Partanna. Aveva ricoperto tale ruolo anche nella scorsa sindacatura Catania. Insegnante, laureata in Giurisprudenza, moglie e madre, è una donna in politica che ha dimostrato le sue competenze e che come ogni donna, sa quanto può essere difficile conciliare gli impegni.

La Redazione di Castelvetranonews l’ha raggiunta per fare il punto su alcun temi del suo assessorato, tra cui la biblioteca comunale, la rassegna “Letture nel chiostro”, i giovani e il nuovo concorso “I care – Balcone fiorito” lanciato la scorsa settimana durante l’evento “Partanna – città Eco Easy”.

In cosa consiste il concorso “I care – Balcone fiorito”?

"L'iniziativa rientra nell’ambito di "Partanna - città Eco Easy”, una progettazione di eventi che mira a sensibilizzare ulteriormente il cittadino alla cura del verde del proprio paese, migliorare l'immagine turistica di Partanna, invogliando i cittadini a partecipare attivamente a rendere più bello il paese.

Ma come spiega bene il titolo del concorso, “I-CARE”, l’intento del concorso è quello di condurre il cittadino ad abbellire il proprio balcone/spazio verde, non solo soffermandosi all’estetica del momento, legato al concorso, ma soprattutto avere cura sempre del proprio spazio, dedicando quel tempo e quelle attenzioni che distinguono la bellezza effimera da quella vera.

E’ chiaro che l’idea del balcone è una base di partenza, un volano per estendere la cura e le attenzioni all’intero paese, rivalutando spazi nascosti o dimenticati".

Quest’estate, Lei è stata promotrice di una rassegna letteraria. Questo evento si ripeterà ed entrerà a far parte della programmazione dell’estate partannese?

"Sì, certo. L’anno scorso è stata la prima edizione di “letture nel chiostro” ed è stata una sfida visto il periodo di pandemia che stiamo attraversando. Ma la cultura non si è fermata, e con tutti i dispositivi e le misure anti covid, siamo riusciti a dare nuova luce al bellissimo chiostro dell’ex monastero delle Benedettine e abbiamo proposto una rassegna eclettica, che ha spaziato sui diversi temi: dalle emozioni e riflessioni suscitate in pandemia, alla filosofia, al romanzo storico. Si è toccato con delicatezza il tema dell’alzaheimer e si è riso insieme, toccando temi solo apparentemente più “leggeri”.

Ogni incontro, avvenuto con la presenza dell’autore, è stato caratterizzato dalla presenza di un pubblico attento e incuriosito, che ha interagito con gli autori sempre pronti a mettersi in gioco. Mi piace ricordare anche che molti di questi libri presentati, hanno ottenuto dei riconoscimenti letterari importanti".

Al momento, è possibile consultare la biblioteca, o ci sono particolari disposizioni per il covid? Ci conferma che sono arrivati diversi libri nuovi?

"Si, abbiamo provveduto ad un acquisto importante di libri: sono arrivati più di 300 libri grazie ad un finanziamento del mibact. La nostra biblioteca è una miniera di libri, da quelli più antichi, contenuti nel fondo antico, alle più recenti pubblicazioni.

La modalità di accesso alla biblioteca naturalmente sono regolate dalla normativa anti covid, per cui è possibile andare in biblioteca previo appuntamento telefonico o via mail .

Tengo a ricordare che il comune di Partanna ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di “Città che legge“. In provincia, siamo solo in 4, oltre a noi Trapani -Marsala - Castelvetrano.

Infine, abbiamo gettato le basi per il “patto della lettura e “nati per leggere“, un progetto fantastico dedicato ai bambini da 0 a sei anni.

L’attività della biblioteca ha avuto un forte slancio grazie alla squadra che si è venuta a creare fra gli uffici e l’amministrazione. Intenti comuni e obiettivi condivisi sono stati la formula vincente.

E speriamo nel mese di giugno, pandemia permettendo, poter partecipare ad un altro progetto importante, ma per adesso non posso aggiungere altro".

Durante il lockdown dello scorso anno, Lei rivolse un appello ai giovani, che non si stavano approcciando alla novità della pandemia in modo del tutto responsabile. Com’è oggi la situazione?

"I giovani, durante la pandemia sono stati da esempio per tutti. Hanno rispettato le regole e hanno evitato che la situazione epidemiologica potesse sfuggire di mano. Basta dire che il nostro paese, dopo le vacanze di Natale non ha registrato l’impennata di casi che ha caratterizzato molti paesi limitrofi. Hanno mostrato un forte senso di responsabilità, pari all’enorme sacrificio che è toccato a loro.

Sempre parlando di giovani, non posso non ricordare lo splendido lavoro della Consulta giovanile sempre pronta ad aiutare: si è distinta a fianco della Croce rossa per la distribuzione dei pacchi ai meno fortunati e nel servizio durante le giornate dedicate allo screening della popolazione ... solo per citarne due attività".

Oggi, è difficile per una donna lavoratrice, madre e moglie, fare politica e conciliare tutto?

"Se dicessi di no sarebbe una bugia. Conciliare tutto è una impresa che mi impegna ogni giorno e non consente un attimo di distrazione. Fortunatamente ho il sostegno della mia famiglia . È chiaro che in tutto ci vuole attenzione, dedizione e pazienza e soprattutto molto molto impegno. Ho fatto mia, forse anche in modo inconsapevole una frase di Placido Domingo : “se mi fermo mi arrugginisco “ .... e quindi non mi fermo mai !!!

Com’è essere l’unica donna assessore in una giunta di soli uomini? Si sente in minoranza?

"Essere l’unico assessore donna non è semplice. Ogni decisione viene presa insieme, ci sono alcune decisioni che esigono un confronto più attento, altre meno. Ma tutto avviene sempre nel pieno rispetto delle idee di tutti. Dipende da noi sapere affermare le proprio idee con autorevolezza, senza cercare l’imposizione.

Io credo di aver imparato moltissimo in questa mia esperienza in giunta".