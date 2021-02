Salemi, scaglia pietre contro auto dei Carabinieri e aggredisce un Maresciallo. Arrestato un uomo

di: Redazione - del 2021-02-17

Il grave episodio è avvenuto ieri in tarda mattinata in zona Mokarta a Salemi, dove una pattuglia stava facendo il consueto giro di servizio. Approfittando di un momento di sosta della Fiat Punto in dotazione all’Arma, l’extracomunitario ha gettato sul parabrezza due grosse pietre con violenza frantumandolo del tutto.

Il militare, Maresciallo Iacovelli non appena è uscito dall’abitacolo è stato aggredito dall’energumeno, poi arrestato, ed è stato refertato al Pronto Soccorso per una serie di piccole contusioni ed echimosi con una prognosi di sette giorni. Pare che l’extracomunitario, da tempo, avesse dei problemi con gli stessi militari di Salemi.