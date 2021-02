“Raccolta pile esauste, medicinali scaduti e a breve i mastelli ai cvetranesi. Telecamere per contrastare gli incivili”. Intervista all’Ing. Babos

di: Redazione - del 2021-02-17

Questa mattina il nostro Direttore ha incontrato, presso gli uffici della Sager Eco-Burgus, il responsabile Ing. Babos, per parlare di raccolta differenziata.

Queste le parole dell’Ing. Babos: ”Ogni giorno raccogliamo una diversa frazione di rifiuti, gli impianti stanno molto attenti ai rifiuti che gli arrivano. L’impianto di Trapani, lo scorso autunno è andato a fuoco e oggi lavora con un impianto mobile ed è molto più attento alla qualità di rifiuti che portiamo. Prima dell’estate sarà necessaria una nuova comunicazione ai cittadini di conferire i rifiuti correttamente e non utilizzare più i sacchi neri. Agli operatori basta alzare il sacchetto dell’indifferenziato, se è pesante di sicuro all’interno si troverà anche organico.

In occasione delle festività, in accordo con l’Amministrazione, abbiamo cercato di pulire la città correndo grossi rischi, alla discarica di Trapani una macchina è stata svuotata soltanto parzialmente e quindi il servizio è rallentato. Abbiamo cercato delle soluzioni con l’Amministrazione e una di queste prevedeva un aumento dei costi del triplo, ma non trovo giusto che per colpa di pochi maleducati, il costo si distribuisca su tutti gli utenti. Da circa tre settimane abbiamo trovato il modo di lavorare bene con la Polizia Municipale, se l’ordinanza dice che se entro mezzogiorno la spazzatura non viene ritirata l’utente deve portare il sacco presso la propria abitazione, è giusto che ci sia qualcuno che la faccia rispettare. Neanche distribuire i mastelli ad ogni famiglia, penso che risolverebbe il problema. La Polizia Municipale ha una telecamera intelligente e questa sarà l’arma vincente per inquadrare bene anche di notte”.

Poi aggiunge l’Ingegnere: “Un altro problema è l’abbandono di rifiuti nelle strade del centro storico, è necessaria una collaborazione tra la Polizia Municipale, Direzione dell’esecuzione e noi e un nuovo metodo. Devo comunque ringraziare gli utenti, noi abbiamo un numero verde che era nato per il ritiro degli ingombranti, ma da qualche mese riceviamo delle telefonate che ci informano di chi abbandona i rifiuti. Il servizio della Sager a Castelvetrano è partito il Primo Novembre 2019 e attualmente la percentuale di differenziata è più del 70%”.

Continua: Per quanto riguarda le pile esauste metteremo dei tubi in tutte le rivendite di batterie, mentre per le medicine scadute metteremo dei contenitori fuori dalle farmacie, entro due mesi. Abbiamo avuto molta pressione dall’Amministrazione per la consegna delle dotazioni domestiche e stiamo predisponendo un metodo di consegna anti covid. I nostri operatori hanno fatto il tampone e lo ripeteranno mensilmente”.

Conclude, infine :”Per quanto riguarda il Polo tecnologico, avere un impianto di questo tipo sarebbe un’opportunità economica e ambientale, perché all’Amministrazione costa circa 100.000,00 euro portare l’organico alla discarica. Noi abbiamo dato disponibilità, se interessa la nostra esperienza nel campo. Avere il compost, un concimante organico, con tutta l’agricoltura che c’è qui sarebbe un’ottima cosa, per lo più lo si potrebbe dare a prezzi da svendita”.