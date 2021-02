Marinella di Selinunte: "I lavori al porto dovrebbero riprendere lunedì prossimo". Intervista all'Assessore Scilla e all'Architetto Ricciardo

del 2021-02-17

Il nostro Direttore Avv. Elio Indelicato ha incontrato a Marinella di Selinunte l’Assessore regionale Toni Scilla che, insieme all’Architetto Ricciardo responsabile della portualità regionale, ha fatto il punto della situazione dei lavori al porticciolo fermi ormai da diversi mesi.

“Abbiamo fatto il sopralluogo dei lavori e dobbiamo riscontrare che purtroppo ci sono dei ritardi. Ho parlato con il Direttore dei lavori che mi ha tranquillizzato dicendomi che già dal prossimo lunedì i lavori potrebbero riprendere. Attenzioneremo ancora di più la situazione, Il governo Musumeci vuole essere presente rispetto alle esigenze dei territori”, ha dichiarato l’Assessore Scilla.

“Siamo in attesa del nulla osta del Genio Civile per quanto riguarda le opere in cemento armato, ha specificato l’Architetto Ricciardo. Mi è stato assicurato che entro questa settimana verrà rilasciato. E' un passo necessario e obbligatorio. L’impresa prende atto dei calcoli redatti dall’ufficio progettista e, unitamente alle sue migliorie, deposita tutto al Genio Civile per l’approvazione. Già da lunedì i lavori dovrebbero riprendere”.

Guarda e ascolta l'intervista.