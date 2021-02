"Nel solco di Don Meli, il coinvolgimento dei fedeli e la presenza dei volontari". Padre Erik Baron si racconta

di: Elio Indelicato - del 2021-02-17

Quel graffito gigante con il sorriso e l’effige di Don Meli, realizzato da Fabio Hira sulla parete del centro sociale, sembrano volere ricordare al Quartiere Belvedere e alla città di Castelvetrano che Don Meli ci sarà sempre.

Lo scorso 27 giugno Don Meli lasciava prematuramente tra la commozione generale della sua parrocchia, della gente comune e dei suoi ragazzi: il gruppo degli Amici del colibrì”, che fino all’ultimo istante gli sono stati vicini.

A prendere il timone di questa eredità dal primo ottobre il sacerdote Elkin Baron Cuadrado, 49 anni colombiano vicario parrocchiale, che è stato accolto con tanto entusiasmo dalla Comunità e dai principali collaboratori dello stesso del sacerdote scomparso, compreso il parroco Don Giacchino Arena.

Tra questi sicuramente i componenti del Centro ascolto Caritas Giuseppe Frosina, Daniela Barbera, Dina Mangiaracina, Nuccia Giglio e le due giovani Caterina D’Angelo e Marika Bonanno.

Don Elkin sta bruciando le tappe con il suo impegno per conoscere il territorio con le sue problematiche. Lo stesso spiega il suo mandato: “Nel solco di don Meli, l’attività pastorale della parrocchia sta cercando le strade più opportune per continuare la catechesi dei bambini e ragazzi per l’iniziazione cristiana: mentre la pandemia, fino ad ora, ci ha impedito di avviare i consueti incontri di formazione, le catechiste hanno mantenuto alcuni contatti con le famiglie attraverso i social.

La linea principale che si vuole adottare è quella di offrire un sostegno all’esperienza di fede degli adulti, delle famiglie, perché sono i genitori, come diceva anche sempre don Meli, i primi testimoni della fede verso i figli, e questo tempo di Covid, che li ha limitati nei contatti sociali con il resto della comunità cristiana, accentua ancor di più la loro responsabilità educativa. Non sappiamo comunque ancora se e quando quest’anno potremo celebrare le Prime Comunioni e le Cresime.

La celebrazione eucaristica domenicale, alle ore 10.30, è il cuore e il centro della nostra parrocchia, perché ci raccoglie tutti per crescere nella fede e nell’amore, che poi si esprimono in ogni piccola o grande scelta della vita. E’ bello vedere alcune famiglie presenti al completo durante la Messa!

E ringrazio sempre il gruppo del coro parrocchiale che continua a vivere gioiosamente il suo prezioso servizio per Celebrazione eucaristica domenicale e per le feste, nonostante le poche possibilità di incontro per le prove. Il gruppo, diretto e animato dal maestro Calogero Amodio, è composto da persone e coppie ben affiatate tra loro e nello stesso tempo molto disponibili alle esigenze liturgiche della parrocchia.

E non dimentichiamo che, come in ogni casa, c’è anche chi nel silenzio di ogni giorno, prepara, riordina, pulisce e, in questo tempo disinfetta e sanifica, ogni luogo e ogni cosa che serve per il buon andamento della comunità: siamo tutti fratelli…e sorelle, come dice papa Francesco e cerchiamo di crescere nella concordia e nel servizio, nell’accoglienza e nell’apertura ai piccoli, sempre nell’annuncio della Buona Notizia che Dio ci ama, sempre e gratis!!”

Don Meli negli anni ha avuto un supporto indispensabile nella persona di Suor Luisa, che, grazie alla sua esperienza in Parrocchia, riesce ad avere il termometro di una situazione non certo facile: “Alla Caritas parrocchiale si sono iscritte dal 2014 ad oggi circa 230 famiglie, la maggior parte delle quali con gravi problemi economici e sociali, con difficoltà intrafamiliari e, a volte, con problemi verso la giustizia, giovani coppie con figli a carico o anziani con una pensione insufficiente.

Attualmente circa 100 famiglie, una volta ogni mese o ogni due mesi, chiedono un aiuto in generi alimentari, perché non hanno nemmeno come provvedere al loro acquisto. Durate il lockdown siamo andati incontro ad alcune famiglie colpite dal Covid in modo specifico e particolare, non potendo essi nemmeno uscire per fare la spesa.

Potremmo dire che il centro d’ascolto e ogni attività della Caritas parrocchiale non è da intendere come un servizio a cui si accede e verso cui si hanno dei diritti (o delle pretese) se si hanno dei requisiti di disagio economico o sociale, ma è l’espressione della solidarietà e della carità della comunità cristiana, che cammina insieme alla gente, si fa vicina ai dolori e ai bisogni delle famiglie e si rimbocca le maniche, per quel che può, per sostenere, incoraggiare, aiutare, dare speranza e aiuto, tutti piccoli gesti di fraternità, di amicizia, di prossimità, desiderando realizzare la Parola di Gesù: “Quello che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli lo avete fatto a me”. Così lo viveva don Meli in prima persona e così desideriamo viverlo noi oggi come parrocchia di Santa Lucia.

La comunità, inoltre, come faceva già don Meli, continua a dare la propria disponibilità e accoglienza per chi si impegna ad esprimere il suo volontariato per azioni sociali utili alla collettività: ogni persona può sempre ritornare ad esprimere il meglio di sé, quando trova spazio e accoglienza per farlo, e per noi è certamente un dono speciale che arricchisce la nostra comunità e permette la realizzazione di tante piccole utili azioni per il bene della parrocchia.”

Un’altra figura storica all’interno della Parrocchia che ha collaborato con Don Meli per anni resta, sicuramente la signora Rosy Costa, segretaria, coordinatrice, portavoce delle istanze dei giovani, che continua pur con il dolore ad operare nel solco degli insegnamenti di Don Meli: “Quando Don Meli cominciò a star veramente male ho avuto il grandissimo sostegno del Vescovo che mi disse di poterlo chiamare in qualsiasi momento.

E’ stata una decisione di Monsignor Mogavero che Don Meli restasse parroco delle Chiesa fino all’ultimo istante della sua vita. Questa decisione fu molto apprezzata dal nostro sacerdote. Fino all’ultimo al telefono mi dava le direttive come gestire assieme ai mie colleghi la segreteria anche per scrivere un documento”.

Rosy Costa sembra voler dire Noi siamo una grande famiglia e Don Meli resta il nostro padre.