Lavori fermi al porto di Selinunte. Alfano: “C’è preoccupazione”. Domani On. Scilla incontrerà i pescatori

del 2021-02-16

Sul fermo dei lavori al porto di Selinunte interviene il Sindaco Alfano:

"Sono venuto a conoscenza, per vie informali, che i lavori riguardanti il porticciolo di Marinella di Selinunte, fermi ormai da numerose settimane, rischiano di non essere ultimati e/o consegnati entro l'inizio della prossima stagione estiva.

La comunità marinara è fortemente preoccupata per la loro attività, messa a rischio e penalizzata ormai da anni, considerato che, ancora oggi, il porto si presenta come un cantiere, e l'accumulo di posidonia e l'insabbiamento, che riduce l'altezza dei fondali, non consente l'entrata e l'uscita delle barche in condizioni di sicurezza, causando ripercussioni economiche e sociali sulla loro attività e su tutto l'indotto.

Sono anche preoccupati gli operatori turistici che auspicano, nella prossima stagione primavera/estate, di ritornare alle loro attività con un porto funzionante ed attrattore e non con un cantiere ancora aperto e maleodorante.

Alla luce di quanto sopra, viste le ripercussioni sotto il profilo sociale con possibili ricadute negative sotto il profilo dell'ordine pubblico, sono a chiedere un incontro, in videoconferenza, con la S.V. e con la presenza di tutti gli altri Enti in indirizzo. Si rimane in attesa di riscontro".

Viene Comunicato al Direttore l'arrivo dell'Assessore Toni Scilla insieme ai tecnici per incontrare i pescatori e per smuovere il fermo dei lavori, che come abbiamo scritto recentemente in un nostro articolo, riguardano una variante dei lavori sulla banchina di terra già presentata dalla Ditta al genio civile di Trapani.

Questa variante sarebbe il motivo alla ripresa dei lavori al porto di Marinella, che come ricordiamo sono stati finanziati con il Patto del sud grazie all'impegno dello stesso Assessore regionale.