Materasso abbandonato in strada a CVetrano. Eppure il servizio di ritiro ingombranti è gratuito e funziona

del 2021-02-16

Il materasso, in foto, si trova nei pressi di via Bonsignore a Castelvetrano, all’angolo con la via Rampingallo. Dalle segnalazioni pervenuteci, già stamattina, il rifiuto si trovava lì, probabilmente scaricato da qualche cittadino incivile ed ostinato. Numerose sono le discariche a cielo aperto nelle campagne e in pieno centro, a Castelvetrano. La percentuale di differenziata ha raggiunto cifre virtuose, ma la tendenza allo scarico selvaggio è ancora forte.

Lo scorso venerdì, gli operatori della Sager hanno rimosso i rifiuti di una discarica proprio di fronte l’ex deposito del gruppo GDO, con la partecipazione dei vigili urbani alla ricerca di prove che possano ricondurre agli autori, come dei documenti con nome e cognome (bollette, buste, carta intestata, etc.).

La redazione di Castelvetranonews ha segnalato la presenza del materasso all’amministrazione, affinchè si provveda alla rimozione dello stesso. E’ un “cane che si morde la coda”: da un lato chi continua imperterrito ad abbandonare i rifiuti e a non differenziare, dall’altro l’amministrazione che cerca di rendere decoroso il centro urbano.

Si spera nel buon senso di ogni cittadino. Sono tante le motivazioni per cui fare la raccolta differenziata può essere importante, dall’ambiente alla salute, alle pulizie delle strade, o per il futuro delle nuove generazioni.

Un deterrente è sicuramente il rischio di essere multati. Le sanzioni amministrative variano da un minimo di 300 fino a 3.000 euro nei casi più gravi, mentre nei casi penali le pene possono includere l'arresto fino a 2 anni e multe fino ad un massimo di 26.000 euro