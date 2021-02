Quanto incide il digitale nel mondo del lavoro? E che opportunità rappresenta?

di: Luca Beni - del 2021-02-16

Come per ogni cambiamento o rivoluzione avvenuta durante l’evoluzione dell’umanità, anche l’arrivo del digitale e della cosiddetta rivoluzione 4.0 ha influenzato diversi aspetti delle nostre vite. Uno fra questi è sicuramente l’ambito lavorativo, in cui non è più necessaria neanche la presenza fisica per svolgere determinate mansioni.

I freelancer: opportunità che in Italia ingolosisce molti

Il cosiddetto “esercito” dei freelance italiani arriva a 3,5 milioni di persone: professionisti, laureandi e neolaureati che si lanciano nel mondo del lavoro da autonomi. La maggior parte di essi lo fa utilizzando piattaforme digitali che hanno lo scopo di mettere in contatto la domanda, il cliente, con l’offerta e il freelancer. Avvantaggiato sarà chi sa più lingue, potendo erogare i propri servizi su più mercati. Siti come Upwork.com, Freelancer.com, e l’italiana ProntoPro riescono a raccogliere migliaia e migliaia di profili di altissimo livello, che lavorano comodamente da casa o da spazi di coworking . Il digitale ha ovviamente ampliato le possibilità per ogni lavoratore autonomo, che può distaccarsi dal proprio territorio, laddove i propri servizi sono erogabili online.

Quali i tipi di lavoro da fare da remoto?

Come per ogni settore, la ricerca del lavoro è un aspetto da affrontare con lungimiranza. Nel mercato del lavoro digitale attuale le tendenze in crescita sono sotto gli occhi di tutti e appartengono a tre macro categorie: social network e intrattenimento multimediale e ludico.

Considerando che gli italiani trascorrono di media sei ore al giorno connessi, di cui quasi due sui social media, oltre quattro fra musica e video, e quasi un’ora su piattaforme di gaming e gioco online, l’equazione è semplice.

Questi tre settori, con la spinta del 10% in più annuale del gioco online, rappresentano grosse opportunità lavorative da svolgere da remoto. Tutti i giochi online, così come quelli da casinò oppure i giochi di slot online hanno dietro intere squadre di sviluppatori, grafici, developer ed esperti di interfacce utenti virtuali.

Le professioni appena citate, insieme a copywriter, sottotitolatori, interpreti, designer ed esperti di sicurezza cibernetica fanno parte dell’esercito dei lavori per cui non viene richiesta necessariamente la presenza fisica.

Che tipo di competenze sono necessarie?

Per ciò che concerne le competenze specifiche per poter esercitare la propria professione in modalità virtuale, non è superfluo sottolineare che in primis bisogna poter contare su una strumentazione adeguata.

Non importa se si lavora da casa, o in uno spazio condiviso di coworking , la professionalità è una priorità: dunque prima di lanciarsi nel mondo dei freelance e lavori da remoto è molto importante garantire ai propri clienti che il servizio venga svolto in ambienti adatti. Questo discorso si completa ovviamente con le competenze.

Come anticipato poco sopra essere multilingue non è solo un vantaggio per la vita reale o per viaggiare, ma anche e soprattutto per poter utilizzare le proprie competenze professionali online. La maggior parte delle piattaforme di lavoro ha come lingua di interfaccia e di utilizzo fra clienti e freelancer l'inglese, inoltre anche siti ben forniti con materiale formativo come Udemy o Coursera, offrono gran parte delle lezioni e dei corsi in inglese.

Oltre alla proprie competenze specifiche nel proprio settore lavorativo, viene richiesta almeno la padronanza dell’inglese, un ambiente di lavoro consono alla mansione svolta, e assoluta confidenza con gli strumenti di condivisione come Google Drive, i documenti di Google, e varie altre piattaforme per la gestione di magazzini, clienti e fatture, come Trello, Salesforce, Zendesk.

Il virtuale offre qualsiasi tipo di svago e divertimento. Proprio per questo motivo la “macchina” che c’è dietro questo business è enorme e funziona a pieno regime, crescendo di anno in anno. Ciò rappresenta appunto una fonte di offerta di impiego importante e i lavori da remoto rappresentano una grossa fetta di queste.