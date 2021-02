Covid, settore ristorazione sempre più in crisi. In programma una protesta. Incontro tra Sindaco Alfano e CNA

del 2021-02-16

Nella giornata di ieri,il Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano, ha incontrato, insieme al Presidente del Consiglio Comunale, una delegazione della CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa).

Un incontro all'interno di una serie che la CNA ha organizzato in diversi Comuni del territorio al fine di mettere in atto una protesta simbolica della filiera della ristorazione e dell'agroalimentare, per fare luce sullo stato del comparto soprattutto a causa delle difficoltà legate all'emergenza Covid-19.

La CNA chiede al Governo, sia regionale che nazionale, misure urgenti per venire incontro alle difficoltà manifestate