Il lettore scrive: “Perdita da uno scarico fognario in via Cavallari. Cattivi odori. Comune intervenga”

di: Redazione - del 2021-02-20

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una lettrice, la quale si rivolge alla Redazione per segnalare una perdita fognaria che va avanti da qualche tempo. Riportiamo di seguito la segnalazione:

“Da oltre un mese in via Cavallari angolo via Padre Pio è in corso una perdita fognaria. L'aria della zona è invasa da uno sgradevole odore di fognatura, che oltretutto, rappresenta un gravissimo pericolo per la salute dei cittadini a causa dei possibili focolai di infezione dovuti a questo acquitrino fangoso di origine fognaria.

Ci siamo rivolti al Comune, al Sindaco e all'Ufficio tecnico manutentivo di Castelvetrano, le risposte sono sempre: "provvederemo". È passato un mese. Ma cosa stanno aspettando? Siamo stanchi di aspettare e vivere in queste condizioni. Qualcuno deve intervenire immediatamente!”