CVetrano, il Comune cerca operatori nel settore della cura, custodia e accalappiamento cani randagi. Ecco i requisiti richiesti

di: Redazione - del 2021-02-18

Il Comune di Castelvetrano ha diffuso un avviso per la ricerca di operatori economici del settore per l’affidamento del “Servizio di presa in consegna, trasporto, ricovero, custodia cura, pulizia, accalappiamento e mantenimento in vita di 220 cani randagi.”

L’importo presunto per il servizio è di € 107.994,00 di cui € 105.876,47 a base d’asta e € 2.117,53 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa).

Per partecipare alla procedura, gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti:

1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività relative al servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi; all’albo regionale di cui all’art. 20 della L.R 11 aprile 2019, n. 3, così come novellata dalla

2. Assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

3. Iscrizione al sito acquistinretepa.it al bando “Servizi per il funzionamento della P.A” -Categoria “Servizi Sociali rivolti a tutte le Amministrazioni’ - Sottocategoria ‘Servizi di canili, gattili e per altri animali”;

4. La struttura di ricovero, dovrà essere presente nell’elenco dei canili autorizzati, la medesima dovrà essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria, ai sensi della normativa vigente, delle relative autorizzazioni di carattere edilizio (Concessione edilizia, agibilità ed autorizzazione alto scarico), nonché delle caratteristiche di cui alla Legge regionale n. 16 del 24 novembre 2001, , cui si rimanda per il rispetto di tutte le ulteriori prescrizioni e requisiti non indicati nel presente avviso.