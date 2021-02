Cinquant'anni anni d’amore per i coniugi Prinzivalli. Le nozze d’oro senza festeggiamenti ma con tanto affetto e sentimento

del 2021-02-19

Cinquant'anni anni di matrimonio per i coniugi Prinzivalli. Gina e Giacomo, 3 figli, 6 nipoti e soprattutto tanto tanto amore e rispetto. Le nozze d'oro in tempo del Covid assumono un significato più profondo, sicuramente non possono essere festeggiate in grande, ma ci invitano a riflessioni profonde.

E allora, prendendo spunto da questa bellissima coppia, vogliamo mandare un messaggio di amore forte e duraturo a tutte le coppie che affrontano questo periodo storico veramente fuori dall'ordinario, la vita e l'amore sono doni preziosi che bisogna custodire e coltivare sempre nella buona e nella cattiva sorte. Auguri alla signora Gina e al signor Giacomo!