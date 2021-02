Vita, crolla il tetto di un'abitazione. Vive per miracolo madre e figlia

di: Redazione - del 2021-02-18

Crolla il tetto di una abitazione a Vita in corso Garibaldi. Vive per miracolo madre e figlia. Il crollo è avvenuto intorno alle 13 e ha interessato il tetto di copertura e del solaio intermedio del vano retrostante la via Garibaldi.

L'immobile era abitato da un'anziana L.R. 78 anni e dalla figlia 50enne. Improvvisamente il tetto è crollato sfiorando la figlia che si trovava al primo piano che nella caduta a piano terra ha riportato lievi ferite alla mano mentre per fortuna l'anziana madre è rimasta illesa trovandosi nel vano non crollato.

Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno transennato l’area e avvertito l' ufficio tecnico del Comune.