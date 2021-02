Niente spostamenti tra regioni fino al 27 marzo e in zona rossa niente visite a parenti e amici. Governo approva decreto

del 2021-02-22

(ph. gds.it)

Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge sullo stop agli spostamenti fra le Regioni fino al 27 marzo. Tra le novità del provvedimento c'è anche il blocco agli spostamenti in zona rossa verso le abitazioni private. Resta nelle zone gialle e arancioni la possibilità, una sola volta al giorno, di spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le 22, in massimo due persone, con i figli minori di 14 anni. Ma nelle zone rosse niente più visite ad amici e parenti. La misura ha trovato il consenso delle Regioni.

Quanto alle nuove misure anti-pandemia i governatori hanno consegnato ieri alla ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini un documento con una serie di richieste e proposte. Fra cui i ristori contestuali alle chiusure, la revisione dei parametri che determinano la divisione in fasce colorate, insistendo sul preavviso congruo che il governo deve dare per evitare il caos come per lo sci e i ristoranti aperti/chiusi nel weekend, e un'accelerazione sui vaccini.