Santa Ninfa: Liquidate le somme per i rimborsi ai portatori di handicap

di: Redazione - del 2021-02-23

Ammonta a diecimila euro la somma liquidata dagli uffici del Comune per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dalle famiglie dei portatori di handicap per le terapie riabilitative nei centri specializzati. I disabili sono infatti spesso costretti a lunghi spostamenti verso altre località per raggiungere i centri di riabilitazione, sostenendo spese non indifferenti.

Rimborsate anche le spese sostenute da cittadini in difficoltà che sono costretti, a causa di malattie o incidenti, a sottoporsi a delicate terapie riabilitative in centri che spesso si trovano al di fuori della Sicilia.

«Nonostante non si tratti di un servizio che l'ente è chiamato a rimborsare - precisa l'assessore alle Politiche sociali, Rosario Pellicane - il Comune di Santa Ninfa, per venire incontro alle famiglie che sono già gravate da numerosi esborsi, cerca di garantire ogni anno la restituzione delle somme spese, utilizzando soldi del proprio bilancio. Si tratta - aggiunge Pellicane - di una precisa scelta politica da parte dell'amministrazione comunale».