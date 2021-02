Alla "scoperta" della rosticceria siciliana. Ingredienti e procedimento grazie alle "Sorelle in cucina"

di: Redazione - del 2021-02-24

Tutto è iniziato dalla nonna, che ha tramandato la passione per la cucina alle nipoti, le sorelle Isabella e Alessia Maniscalchi di cui vi abbiamo raccontato la storia in uno dei nostri articoli (clicca qui per leggere)

Dalla tradizione alla passione, fino alla realizzazione di piatti prelibati, per cui in tanti hanno iniziato a seguirle e a chiedere consigli e ricette.

Le “Sorelle in cucina” hanno deciso di metterci la faccia e di donare una ricetta a settimana ai lettori di Castelvetranonews.

Oggi, vi propongono un classico della tavola siciliana, una golosità a cui non è facile resistere. Si tratta della rosticceria siciliana: ecco la ricetta dell’impasto per preparare calzoni, ravazzate e pizzette, da realizzare per le feste o anche la domenica, e far felici grandi e piccini.

Ingredienti:

1 kg farina Manitoba (o metà 00)

100 gr di zucchero

100 gr olio evo

15 gr lievito di birra fresco

15 gr sale

1 uovo all'interno dell'impasto (lo rende più soffice ma si può benissimo senza)

Latte per impastare

1 uovo (per spennellare)

Sesamo qb.

Procedimento

Mettere in una ciotola la farina e lo zucchero e aggiungere l'olio. Dopo aver mescolato, unire il lievito sciolto precedentemente in un po' di latte tiepido. Successivamente, aggiungere anche l'uovo e il sale. Procedendo ad amalgamare il tutto, aggiungere del latte, fino ad ottenere un impasto morbido e liscio. Lasciare lievitare 2 ore.

Dopo la lievitazione, prendere l’impasto per iniziare a preparare le forme desiderate a seconda se si vogliano realizzare calzoni, ravazzate, pizzette e condire con i condimenti a piacere. Lasciare lievitare altre 2 ore i pezzi di rosticceria preparati. Spennellare con uovo, e cospargere con sesamo se si vuole, e infornare a 180° fino a doratura.

Buon appetito!