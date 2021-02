“Il rispetto delle regole dei cvetranesi e l’inciviltà di pochi da punire e contrastare”. Lettera aperta alla Redazione

di: Redazione - del 2021-02-22

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore, il quale si rivolge alla Redazione per denunciare l'ennesimo abbandono di rifiuti nelle vie della città.

Ecco la lettera aperta:

"Gentile Redazione, vista la vostra sensibilità e quella dei tanti cittadini e famiglie che continuiamo a fare la raccolta differenziata, non è concepibile e giustificabile che non ci siano rimedi per sanzionare seriamente chi butta sacchi nelle vie o piazze, come in via Daniel Manin, in via XXIV Maggio o in Piazza del Carmine, solo per fare un esempio.

Ci chiediamo, se il ritorno ai cassonetti o la distribuzione dei mastelli a tutte le famiglie non sia un tentativo di arginare chi continua a buttare sacchetti dove gli pare in barba alle telecamere che non riescono a dare una identità sicura ai trasgressori".