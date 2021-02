Camion si ribalta sulla A-29. Ferito l’autista. Accertamenti in corso

di: Redazione - del 2021-02-23

Stamane sulla A29, al Km 88,300, un tir che viaggiava in direzione Palermo si è ribaltato, per cause ancora da accertare. Il camion ha sbandato autonomamente, finendo contro il guard-rail per poi capovolgersi su un fianco.

Il conducente D.S. F. di Termini Imerese è rimasto ferito, riportando una frattura alla clavicola e al braccio sinistro.

L'uomo proveniva da Castelvetrano, dove aveva appena scaricato dei mobili presso un noto Centro Commerciale della città.

Sul posto sono intervenuti prontamente la Polizia Stradale di Alcamo, il 118, l'Anas e i Vigili del Fuoco di Castelvetrano, che hanno dovuto adoperarsi per estrarre l'autista dalle lamiere.

Attualmente sul posto si è in attesa dell'elisoccorso per il trasporto dell'uomo presso il Civico di Palermo per ulteriori accertamenti.