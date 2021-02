Il Centro Polifunzionale nel quartiere Belvedere presto ospiterà anche gli uffici della Solidarietà Sociale

di: Elio Indelicato - del 2021-02-27

Il Centro Polifunzionale di piazza Giovanni XXIII a Castelvetrano nel quartiere Belvedere presto ospiterà anche gli uffici della Solidarietà Sociale. Per arrivare a questo occorrerà prima riqualificare l’edificio, visto che negli anni, prima del trasferimento nella stessa sede dei Vigili Urbani, è stato più volte vandalizzato.

L’Amministrazione comunale con una propria ordinanza ha dovuto nominare un gruppo di lavoro, tecnici del Comune, per l’adempimento di tutti gli atti amministrativi propedeutici all’appalto di questi lavori straordinari.

L’assessore Manuela Cappadona nei giorni scorsi aveva evidenziato una serie di criticità nei due corpi dell’edificio ed in particolare l’assenza dell’ingresso per i diversamente abili, in realtà attualmente esistente ma in stato precario, e una poco gradevole tenuta delle aree pertinenziali dell’intero immobile.

L’assessore ai lavori pubblici, l’ingegnere Nino Siculiana, precisa che: “prima del trasferimento dei Vigili Urbani è stato necessario effettuare alcuni lavori interni come muri divisori, quadro elettrico, visto che negli anni passati i locali sono stati privati in parte di servizi igenici, caldaie, termosifoni, per cui sarà necessario riqualificare e rimettere tutto al proprio posto per potere ospitare poi gli Uffici della Solidarietà Sociale, nella parte nord e ovest dell’edificio.”

Fino a poco tempo fa mancava, ma pare che manchi ancora, anche il quadro delle telefonia a rete fissa, per cui buona parte della comunicazione anche interna passa attraverso la telefonia mobile.

”Il trasferimento del personale della Solidarietà Sociale nello stesso Centro polifunzionale rappresenta un valore aggiunto al Quartiere e non solo, visto che molte famiglie giornalmente si rivolgono agli Uffici della Solidarietà Sociale ubicati al Centro Informagiovani.

La vita e la nascita di questo Centro Polifunzionale risale al 2005, con il finanziamento dei Contratti di Quartiere, quando a Roma venne firmato un protocollo d’intesa tra l’Amministrazione dell’epoca e il Ministero per una serie di opere coofinanziate dallo Stato, Regione, Istituto Autonomo Caste Popolari e in parte dal Comune di Castelvetrano.

Un progetto che prevedeva anche la realizzazione di strade ma di concreto è rimasto il Centro Polifunzionale, un piccolo campetto in erba sintetico e una serie di interventi manutentivi importanti effettuati negli edifici di edilizia popolare dallo Iacp di Trapani.