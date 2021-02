“La cannabis per uso terapeutico, il dolore di mia madre e una battaglia da portare avanti”. Intervista al Cons. Marcello Craparotta

di: Redazione - del 2021-02-27

E’ difficile restare impassibili mentre un nostro caro è dilaniato dal dolore. Purtroppo, la scienza fa passi avanti ma, la pandemia ancora in atto dimostra che l’uomo non può vincere tutto. Nel nostro paese, per anni, ha tenuto banco il dibattito sull’uso terapeutico della cannabis, ma solo nel 2007 è diventato possibile prescrivere preparazioni magistrali, contenenti sostanze attive a base di cannabis per uso medico.

La svolta arriva nel gennaio 2019, quando l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha incluso la cannabis tra le sostanze con valore terapeutico e con basso rischio di abuso.

In alcuni paesi della provincia di Trapani, è stata approvata una mozione per sensibilizzare le amministrazioni locali, affinchè l’Asp si adegui al decreto dell’assessorato regionale alla salute, n.18/2020, firmato da Ruggero Razza lo scorso anno, stabilendo la rimborsabilità a carico del SSR (sistema sanitario regionale), tramite piano terapeutico, in cui si legge che “l’uso medico della cannabis non può essere considerato una terapia propriamente detta, bensì un trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard.”

La Redazione di Castelvetranonews ha raggiunto il consigliere Marcello Craparotta, che già nei mesi scorsi si era fatto carico del tema, con un convegno alla presenza del dottor Antonio Tavormina, chirurgo dell’ospedale di Castelvetrano, i senatori M5S Trentacoste, Mollame e Leone.

Craparotta ha presentato la stessa mozione al consiglio comunale di Castelvetrano, dichiarando questo suo impegno come qualcosa di personale e di apartitico.

Come nasce il suo impegno?

“Ho sempre avuto una certa sensibilità per le fasce più deboli. Il mio impegno in merito al tema cannabis medica, nasce alla scomparsa di una persona a me cara. Mia madre, anni fa, fu ricoverata in un clinica dove trattano i malati terminali, applicando le terapie del dolore. Da allora, ho approfondito le varie terapie per la gestione del dolore.

Con questo, non voglio dire che le terapie ad oggi applicate, non siano idonee. Ma suggerisco l'uso della cannabis medica, dove altri trattamenti non riescono ad alleviare le sofferenze degli ammalati.”

E’ vero che in quegli anni, Lei iniziò a frequentare un comitato sul tema?

“In effetti, il mio impegno parte da un comitato apartitico, “Comitato pazienti cannabis medica Sicilia”, che si trova a Caltanissetta. Il centro segue tutti i problemi degli ammalati e riceve una richiesta continua ed impressionante della cura con la cannabis. Lì ho conosciuto la vice presidente Santa Sarta e il dott. Carlo Privitera.

Poi ho iniziato a coinvolgere e conoscere persone della provincia di Trapani e da lì, è nata l’idea di una mozione per sensibilizzare le amministrazioni locali. Ad oggi, la mozione è stata presentata a Castelvetrano, Salemi, Campobello, Mazara, Marsala, Petrosino. Gli altri comuni hanno aderito successivamente e presto presenteranno la mozione.

Non posso dimenticare il ruolo della signora Giusy Barraco e suo marito nonché nostro concittadino Giuseppe Caruso.”

Lei ha avuto modo di incontrare qualche esponente regionale in merito?

“Tempo fa, abbiamo avuto degli incontri con l’assessore regionale Samonà, con il dott. Zappalà, con il dott. Oddo e con il dott. Sicurella. Abbiamo avuto buona impressione al riguardo.”

Cosa chiedeva nella sua mozione approvata ieri in Consiglio?

“Con la mia mozione, chiedevo al consiglio comunale e a tutti gli organi di competenza, di sollecitare la rimborsabilità per l'acquisto della cannabis con ricetta medica. Ci sono molte persone che ne fanno uso come sostegno alla propria terapia, ma purtroppo il costo è molto alto. Può variare da 400 a 700 € al mese e succede pure che non si arrivi a fine mese in questi tempi di pandemia.

La maggior parte non ha la possibilità di acquistarla, seppur il sollievo dal dolore è notevole, e io non vorrei che l’acquistassero dagli spacciatori.”

Ci sono medici sul territorio che prescrivono la cannabis?

“Ad oggi, non abbiamo medici che prescrivono la cannabis medica. Ma confrontandomi con la categoria, ho constatato che sono favorevoli all’iniziativa e che aderirebbero. Approfitto per far pervenire un messaggio ai medici che non sono riuscito a contattare: qualora qualcuno di loro, volesse prescrivere la cannabis, possono rivolgersi al Comitato pazienti cannabis Sicilia. Gli ammalati non possono aspettare e non penso che possiamo ignorare le sofferenze dei più deboli”.

Ringraziamo il consigliere Marcello Craparotta per la disponibilità.