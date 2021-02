Ripartiti i lavori al porto di Marinella di Selinunte. Sospiro di sollievo per i pescatori

del 2021-02-25

I pescatori di Marinella di Selinunte possono tirare un sospiro di sollievo per la ripresa dei lavori al porto di Marinella di Selinunte. Da mesi, infatti, si erano fermate le ruspe e non si erano capite le motivazioni, mentre la preoccupazione per l’entrata di alghe e di sabbia è sempre dietro l’angolo, visto che il mancato attracco nella banchina di terra costringe molti pescatori ad ormeggiare al centro del piccolo specchio d’acqua con tante difficoltà logistiche.

Inoltre, per buona metà, il porticciolo è occupato da un vera montagna di posidonia, lasciata lì dall’impresa precedente che, per conto della Regione, aveva effettuato dei lavori straordinari di dragaggio soprattutto nella parte dell’imboccatura, per consentire la navigazione dei natanti.

Nei giorni scorsi a Marinella, chiamato dai pescatori esasperati, era arrivato il neo assessore regionale all’agricoltura e alla pesca Toni Scilla che aveva dichiarato: “Abbiamo fatto il sopralluogo dei lavori e dobbiamo riscontrare che purtroppo ci sono dei ritardi. Ho parlato con il Direttore dei lavori che mi ha tranquillizzato dicendomi che già dal prossimo lunedì i lavori potrebbero riprendere. Attenzioneremo ancora di più la situazione".

Presente all’incontro con i pescatori anche l’architetto Carmelo Ricciardo, responsabile della portualità regionale: “Siamo in attesa del nulla osta del Genio Civile per quanto riguarda le opere in cemento armato. Mi è stato assicurato che entro questa settimana verrà rilasciato. E' un passo necessario e obbligatorio. L’impresa prende atto dei calcoli redatti dall’ufficio progettista e, unitamente alle sue migliorie, deposita tutto al Genio Civile per l’approvazione”.

E la ripresa dei lavori è confermata anche dal geometra Vito Clemense, responsabile stazione appaltante dei lavori: “Abbiamo ripreso i lavori in quanto il Genio Civile ha rilasciato l’autorizzazione delle strutture in cemento della banchina e sono state completate le procedure di legge per essere autorizzati al conferimento in discarica degli sfabbricidi".