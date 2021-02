Santa Ninfa: Nuova vita per la biblioteca comunale

di: Redazione - del 2021-02-24

Nuova vita per la biblioteca comunale di Santa Ninfa, interessata nelle ultime settimane da una piccola rivoluzione, come sottolinea l'assessore alla Cultura, Linda Genco: «Abbiamo riorganizzato gli spazi e le librerie. Si è voluto migliorare un luogo di apprendimento, di approfondimento e di conoscenza, con l'intento di donare, attraverso la lettura, anche, un momento di incanto in un periodo così complesso e duro come quello che tutti stiamo vivendo».

La biblioteca, intitolata a Nino Cordio, ha riaperto al pubblico da pochi giorni. E si presenta ancora più ricca. Oltre al fondo De Stefani (si tratta di oltre settemila volumi donati alla biblioteca nel 2017, in prevalenza saggi storici), gli scaffali si sono "appesantiti" di 350 nuovi libri, recentemente acquistati. Titoli recenti e best seller di grandi scritttori che possono trovare l'interesse dei più svariati lettori.

La biblioteca fa anche parte del polo interbliotecario provinciale ed è possibile consultare la presenza delle opere direttamente da casa collegandosi al sito www.bibliotp.it.

Da pochi giorni, oltre al personale dipendente, presta volontariamente la sua opera anche Vito Chiaramonte, ex dipendente comunale in pensione recentemente nominato dall'amministrazione comunale collaboratore della biblioteca, al fine di supportarne le attività e le iniziative.

Per lui impegno giornaliero di quattro ore.

L'assessore Genco ha voluto ringraziare «di cuore, tutti coloro che hanno lavorato e lavorano con impegno e dedizione per questo scrigno di tesori che è la nostra biblioteca». Biblioteca che da poco ha anche una pagina Facebook.