Il lettore scrive e l’Amministrazione risponde. Ci sarà la bonifica nel campetto del degrado. Appello ai volontari per Sabato pomeriggio

Qualche giorno fa, avevamo accolto la denuncia di Danilo, un giovane padre, residente presso il quartiere Belvedere preoccupato delle condizioni di incuria della zona, dove i bambini si riuniscono per giocare e dove il figlio ha rischiato di farsi male con una siringa abbandonata ( clicca qui per leggere l’articolo ).

Dopo il nostro articolo sembrerebbe che qualcosa stia cominciando a muoversi, ne abbiamo parlato in diretta dal luogo, dove stamane il nostro Direttore ha incontrato lo stesso Danilo Stagliano.

Queste le dichiarazioni dell’uomo:”Nel campetto di calcio che si trova qui, si riuniscono spesso bambini e ragazzi, purtroppo la struttura è malandata, ci sono rifiuti e la porta di calcio più volte è caduta mettendo a rischio l’incolumità dei nostri figli. Ma ieri, grazie a diverse segnalazioni e a una sinergia tra il Comune, la Sager e i Vigili Urbani è stata fatta un’ispezione e si sta cominciando a ripulire la zona, per esempio è stata già tagliata l’erba”.

Poi aggiunge: ”Per quanto riguarda la raccolta differenziata posso dire che funziona, anche il servizio dei rifiuti ingombranti, non capisco perché la gente incivile continui ad abbandonare sacchi di spazzatura che creano danni sia alla nostra salute che alla natura".

Continua l’uomo: ”Dall’insediamento del Comando dei Vigili Urbani nella zona, devo ammettere, che almeno nella parte anteriore del quartiere viene mantenuto un certo grado di pulizia che prima non c’era ed è stata illuminata, nella parte posteriore ci sono ancora diversi problemi, manca il cavo della corrente e io stesso ho fatto togliere alcuni pali pericolanti”.

Poi conclude: “Approfitto dell’occasione per invitare chiunque voglia ad unirsi a noi sabato alle ore 15:00 per continuare la pulizia della zona insieme al Comune. Cercheremo inoltre di sistemare il campo da calcio, che è l’unico posto dove i bambini passano il loro tempo a giocare. Questa zona è stato oggetto di disinteresse in passato e i cittadini si sono sentiti abbandonati, a ciò si deve aggiungere anche il disinteresse di alcuni, ma purtroppo il senso civico non appartiene a tutti. L’attenzione da parte di questa Amministrazione c’è sempre stata e finalmente si sta cominciando ad agire”.