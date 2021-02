La Chiesa del Purgatorio di CVetrano tra i "Luoghi del cuore" FAI più votati d'Italia. L'83esimo posto sorprende ma non basta

del 2021-02-25

I 4.472 voti a favore non sono bastati alla Chiesa del Purgatorio per aggiudicarsi il primo posto in Italia nell'ambito dell'iniziativa “Luoghi del Cuore” FAI ma il piazzamento nei primi cento posti ha sorpreso un pò tutti.

Su 39.562 luoghi candidati in tutta Italia la Chiesa del Purgatorio si è, infatti, classificata all’83° posto. "Un risultato che inorgoglisce e che accresce la nostra voglia - fanno sapere dalla sezione Fai di Castelvetrano - di impegnarci per la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio".

Non resta che sperare nei fondi della Chiesa e nelle donazioni per far si che Castelvetrano torni a godere di un così grande patrimonio artistico e storico.