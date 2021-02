CVetrano, il consigliere Aldo Tripoli ancora sotto esame

di: Redazione - del 2021-02-26

Resta ancora sospesa l’eleggibilità o meno del Consigliere del Movimento 5 Stelle Aldo Tripoli che aveva sostituito Maurizio Bonasoro. Ieri, il Consiglio Comunale non ha dato il suo responso definitivo sulla vicenda, anzi è stato chiesto di spegnere le telecamere, che mandavano in diretta la seduta del Consiglio, per una forma di rispetto e di privacy nei confronti dello stesso Tripoli.

La questione era stata sollevata dall’ex vice sindaco Virzì, suo compagno di partito all’interno del Movimento 5 Stelle, secondo il quale chi ha debiti con il Comune non potrebbe occupare gli scranni di Palazzo Pignatelli. Dall’Ufficio tributi è stato ribadito che per debiti pregressi su Imu e Tari dello stesso Consigliere, è stata concessa e ottenuta la rateizzazione del debito, che sarebbe già in fase di pagamento.

L’opposizione ha chiesto di sanare il debito nei confronti del Comune entro dieci giorni ed è già stato notificato il provvedimento che prevede di procedere al pagamento, altrimenti Tripoli risulterebbe incompatibile con la carica di Consigliere.