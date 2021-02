Coronavirus, lieve aumento dei positivi in provincia. Ecco i dati di oggi

del 2021-02-26

Coronavirus, ecco la situazione dei positivi ad oggi 26 febbraio 2021 in Provincia di Trapani.

Totale positivi 615 (ieri 606) così distribuiti: Alcamo 73; Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 1; Campobello di Mazara 59 (ieri 58); Castellammare del Golfo 1; Castelvetrano 127 (ieri 125); Custonaci 19; Erice 59; Favignana 0; Gibellina 0; Marsala 82; Mazara del Vallo 47 (ieri 46); Paceco 11; Pantelleria 1; Partanna 0; Petrosino 4; Poggioreale 2; Salaparuta 0; Salemi 0; Santa Ninfa 2 (ieri 2); San Vito Lo Capo 4; Trapani 116; Valderice 6; Vita 1.

I ricoverati in terapia intensiva sono 1 (ieri 2). I ricoverati in terapia non intensiva sono 44. I deceduti sono 242 (ieri 234); Guariti 9859 (ieri 9850)