di: Redazione - del 2021-02-26

Gaspare Favara, indagato per omicidio colposo nell'ambito del processo scaturito dalla morte di Vincenzo Favoroso è stato rimesso in libertà. La decisione è stata del Gip di Marsala per decorrenza dei termini di custodia cautelare. A Favara, assistito dall'Avv. Massimo Mattozzi, è stata applicata la misura del divieto di dimora a Castelvetrano.