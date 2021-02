del 2021-02-26

L’ex consigliere comunale di Castelvetrano Calogero Giambalvo è stato assolto dalla IV sezione della Corte d’Appello di Palermo (Presidente Massimo Corleo).

Giambalvo era stato arrestato il 19 novembre 2014 per associazione mafiosa, nell’ambito dell’operazione “Eden 2″. Dopo il suo ritorno in consiglio comunale, il Comune di Castelvetrano era stato sciolto per infiltrazioni mafiose e commissariato.