CVetrano, incontro dell’Amministrazione con i membri della Consulta per il Turismo. Si lavora in vista della stagione estiva

del 2021-02-25

Continua incessante l’impegno della Consulta Comunale per il turismo che nelle scorse settimane ha tenuto una serie di incontri in video conferenza. Nella giornata odierna, nel rispetto delle norme anti covid, si è tenuta una riunione in presenza presso l’aula del Convento dei Minimi.

Alla presenza del Sindaco Enzo Alfano, degli assessori Davide Licari e Filippo Foscari e degli esperti del sindaco Bonanno e Marino e dei componenti della Consulta Paolo Masella, Giuseppe Galfano, Giacomo Bua, Gianfranco Filardo ed e Gaspare Giglio sono state affrontate varie tematiche con alcune invitanti proposte per il rilancio del nostro territorio.

E’ emersa in maniera tangibile la volontà dell’amministrazione di sostenere gli operatori turistici con un lavoro sinergico tra pubblico e privato.

Nel corso dell’Assemblea il primo cittadino ha ricevuto la chiamata dell’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, che si trovava a Selinunte per verificare lo stato dei lavori del porto. Lo stesso Falcone ha voluto esternare il suo compiacimento per la Consulta Comunale per il turismo che è l’unica in provincia di Trapani ed ha manifestato il suo sostegno alla città.

Nelle prossime settimane saranno rivelati ulteriori importanti dettagli sulla programmazione che sarà avviata.