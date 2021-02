Lavori al porto. L’Ass. Falcone e l’On. Scilla ieri a Marinella per incontrare la marineria. “Non ci saranno altri ritardi”

di: Redazione - del 2021-02-26

Ieri pomeriggio, il nostro Direttore, in diretta da Marinella di Selinunte, ha incontrato l’Ass. Marco Falcone e l’On. Scilla, in occasione della ripresa dei lavori al porto.

Questa la dichiarazione dell’Ass. Falcone: ”Oggi siamo qui, con l’On. Scilla per vedere lo sviluppo dei lavori in questo porticciolo, utilizzato da molti operatori nel settore della pesca, che sperano in una struttura adeguata alle loro necessità. Abbiamo effettuato un intervento di messa in sicurezza, abbiamo previsto un dragaggio dell’intero specchio d’acqua e di migliorare l’illuminazione.

L’intervento che avevamo pensato prevedeva anche di allungare la diga, ma questo non è stato possibile perché necessiterebbe di una valutazione sull’impatto ambientale del Ministero dell’Ambiente e avremmo dovuto aspettare diversi anni. Inoltre nella sezione nord vi è un segmento aperto alle maree, questo sarà chiuso e consentirà un minore insabbiamento.

Noi lavoriamo seguendo quello che ci dicono i tecnici, ma abbiamo voluto ascoltare anche gli operatori del settore”.

Aggiunge l’On. Scilla: ”Siamo qui insieme al Direttore dei lavori e all’impresa per cercare di comprendere perché i lavori siano rallentati e siamo stati rassicurati sul fatto che da lunedì scorso sono iniziati nuovamente, saremo più vigili e speriamo che si concludano entro l’estate.

Abbiamo fatto vedere ai pescatori quali sono i lavori appaltati, verrà ripristinato l’intero fondale e tutto il porticciolo all’interno, per assicurare, almeno per i prossimi cinque anni, di poter lavorare in tranquillità.

Siamo abituati a rispettare gli impegni che prendiamo, siamo qui, insieme all’Ass. Falcone per dimostrare una vicinanza reale ai pescatori e per assicurare che non ci saranno altri ritardi”.